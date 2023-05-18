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О планах пойти на выборы губернатора Новосибирской области уже заявили несколько политиков

  • 18/05/2023, 09:22
Автор:
выборы губернатора Новосибирской области
Редакция выяснила степень возможного противостояния политических сил на предстоящих выборах губернатора Новосибирской области.

Определились с участием

Новосибирские региональные отделения политических партий в большинстве своем ждут официальных «отмашек» сверху по поводу возможного участия в предстоящей выборной кампании. Пока официально свои планы обозначили два потенциальных претендента на пост главы региона. Во-первых, «благословение» со стороны президента на участие в выборах получил действующий губернатор Андрей Травников. Во-вторых, по итогам заседания бюро реготделения КПРФ коммунисты рекомендовали к рассмотрению в ЦК, а затем на партийных пленуме и конференции кандидатуру депутата Заксобрания Романа Яковлева. В то же время напомним, что внутри партии сложилась группа поддержки в качестве кандидата в губернаторы экс-депутата Госдумы Веры Ганзя.

Коммунистам из КПРФ уже готовы противостоять их «заклятые друзья» из партии «Коммунисты России». Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил руководитель реготделения КР Андрей Щукин. По словам собеседника издания, в случае соответствующего решения «сверху» он готов лично выставить свою кандидатуру. Окончательное решение за съездом Центрального комитета.

В уставе любой партии прописана борьба за власть, говорит Щукин. Естественно, мы будем рассматривать вопрос о выдвижении кандидата от реготделения партии. У нас есть люди, персоналии, которые могут участвовать в этой кампании, имеют опыт участия в кампаниях в других регионах. Например, я в 2014 году был кандидатом в губернаторы Алтайского края.

При этом стоит отметить, что сам «коммунист» Щукин под знамена «комроссовцев» встал летом прошлого года. До этого он пребывал в составе «Единой России», будучи заместителем начальника управления юстиции Алтайского края. Соответствующая запись сохранилась на сайте единороссов.

Готовы не поддержать. Или наоборот

Ряд опрошенных редакцией политиков определились не плане участия, а в том, поддерживать или не поддерживать кого-то из кандидатов из других партий.

Могу сказать про себя лично, что действующего губернатора поддерживать не буду, говорит Infopro54 руководитель реготделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин. Многие вещи, которые должны были быть выполнены, не выполнены. Но если партия решит поддерживать, кого захочет, то я здесь не первое лицо. Константин Александрович Журавлев будет принимать решение. А у меня есть свое мнение, и я его не разменяю.

В отличие от Илюхина поддерживать кандидата от власти намерен основатель депутатского объединения «Лига эффективности», депутат Заксобрания Илья Поляков.

В «растерянности»

Еще только предстоит определиться с возможным участием или неучастием в выборах региональным справороссам, съезд которых состоится в конце недели. В то же время примечательны несколько моментов. Во-первых, о личном неучастии в выборах в ходе апрельской сессии регионального парламента заявил вице-спикер Заксобрания Анатолий Кубанов. Он об этом сказал в ходе обсуждения отчета губернатора, в котором глава региона недвусмысленно намекнул на собственное участие в избирательной кампании. Во-вторых, как заявил по итогам уже партконференции лидер областных справороссов, депутат Госдумы Александр Аксененко, с одной стороны, партия подбирает кандидата. С другой стороны, партия, по словам Аксененко, полностью поддерживает президента.

Еще одни неопределившиеся несистемная либеральная коалиция «Новосибирск 2020».

Сами не выдвигаем (на данный момент), насчет поддержки надо понимать пул кандидатов, сообщила Infopro54 депутат горсовета Новосибирска от коалиции Светлана Каверзина.

Комментарий эксперта

По мнению эксперта издания, политолога Владимира Леонтьева, сюрпризы в виде жесткой конкурентной борьбы вряд ли будут.

Если президент поздравил, это дорогого стоит, говорит Infopro54 политолог. Поэтому сюрпризы вряд ли будут. Коммунисты (КПРФ. Ред.) должны выступать в борьбе, потому и выдвинут своего кандидата. Может, конечно, и «Справедливая Россия», и ЛДПР, и еще кто-то выдвинуть кандидата. Но на накал борьбы это не повлияет. Свой электорат будет у любого кандидата, даже от самой маленькой партии, какой-то процент он начинает набирать. Интрига, сколько сам губернатор наберет в свою поддержку. Интрига будет среди избирателей в процентах голосов команде губернатора. Но, думаю, что они справятся.

В то же время, по мнению собеседника издания, сложившаяся система федеральной власти, по сути, изначально исключает попадание нежелательных элементов в свои ряды.

Легче выбрать мэра даже самого крупного муниципалитета, чем губернатора, считает эксперт. Губернатор фигура федеральная, и правится она лично президентом. Просто туда попадать с бухты-барахты нельзя. И это правильно, должен стоять фильтр. Поэтому, если достоин, к примеру, тот же Яковлев, пусть двигается и побеждает. Если хочет составить определенную оппозицию, чтобы коммунисты не молчали пожалуйста, выдвигайся. Но в федеральную власть просто так не запустят, потому что управляет президент. Более того, в условиях спецоперации это как нельзя правильно.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре 2023 года.

 

Ранее редакция сообщала о ходе избирательной кампании в еще одном сибирском регионе.

Фото из архива редакции

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : Светлана Каверзина. Роман Яковлев Родина политические партии партия Справедливая Россия КПРФ. Коммунисты России коалиция Новосибирск 2020 Вячеслав Илюхин выборы губернатора Новосибирской области Андрей Щукин Андрей Травников Анатолий Кубанов Александр Аксененко


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