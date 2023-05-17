Кремль ознакомился с обращением сибирских ученых

— Мы, действительно, видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьезное обвинение, — сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Кремль ознакомился с обращением, которое составили ученые из сибирского отделения РАН после обвинения их коллеги в госизмене, однако не может давать каких-либо комментариев во время расследования.

— Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях, — сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эту ситуацию.

Вчера стало известно, что третий ученый-аэродинамик Института теоретической и прикладной механики СО РАН — Валерий Звегинцев — был обвинен в госизмене. Валерий Звегинцев , доктор технических наук, специалист в области экспериментального моделирования задач механики сплошных сред, в частности, задач гиперзвуковой аэродинамики. Автор более 300 научных работ и более 10 патентов.

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) обратились к органам власти Российской Федерации, коллективам научных и промышленных организаций, профессиональному научному сообществу, а также ко всем неравнодушным гражданам с открытым письмом (Опубликовано на сайте института. — Ред.). В нем ученые просят защитить российскую аэродинамическую науку и спасти то, что создавалось десятилетиями от надвигающегося краха.