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ВТБ назначил Александра Пахомова заместителем президента-председателя правления

  • 30/05/2025, 11:55
Георгий Горшков покидает данный пост

ВТБ назначил Александра Пахомова заместителем президента-председателя правленияАлександр Пахомов был выбран Наблюдательным советом ВТБ на должность заместителя президента-председателя правления. Вступление в должность произойдет после одобрения со стороны Центрального Банка России. В новой роли Пахомов будет курировать розничное направление деятельности банка, находясь под контролем первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.

Ольга Скоробогатова подчеркнула, что перед ними стоят масштабные задачи по развитию розничного сегмента, с акцентом на цифровые услуги, развитие партнерских программ, а также внедрение инновационных продуктов, отвечающих потребностям различных категорий клиентов. В ближайших планах – освоение новых клиентских рынков и завершение интеграции РНКБ и «Почта Банка». Скоробогатова уверена, что богатый опыт Александра Пахомова в проектах подобного масштаба будет способствовать достижению поставленных целей.

В настоящее время банк предоставляет услуги более чем 26 миллионам активных розничных клиентов. Объем сбережений физических лиц в банке составляет около 11 триллионов рублей, а кредитный портфель превышает семь триллионов. Банк обслуживает клиентов по всей территории России через филиальную сеть и посредством выездных менеджеров. Юридическое присоединение РНКБ планируется завершить в июне текущего года, а «Почта Банка» – в следующем году.

До назначения Александр Пахомов с 2022 года занимал должность главы «Почта Банка». Ранее он занимал руководящие посты в банке «Открытие», где отвечал за розничный бизнес и региональное развитие. Он также входил в Наблюдательные советы страховой компании «Росгосстрах», «Росгосстрах Банка», «Открытые цифровые решения» и «Бинбанка». До работы в «Открытии» занимал руководящие позиции в ВТБ24.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : назначение ВТБ


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