Налоговая взяла под контроль переводы на карты новосибирцев

Федеральная налоговая служба (ФНС) ужесточает контроль за денежными переводами между обычными гражданами. «При переводе с карты на карту придется заплатить налог» и «тотальный контроль Федеральной налоговой службы за банковскими операциями» — эти темы активно обсуждают жители Новосибирской области в Интернете. Редакция Infopro54 попыталась разобраться в новациях, которые вступают в силу с 1 июня.

Директор ООО «Финансовый навигатор», руководитель комитета по финансам и налогообложению регионального отделения «Опоры России» Наталья Рапота подчеркнула, что информация о новом налоге не соответствует действительности. Эксперт отметила, что никакого специального или дополнительного налога не вводится.

— Налоговая служба в рамках законодательства осуществляет мониторинг финансовых потоков и в ряде случаев может проявить интерес к денежным поступлениям на карту. Например, подтверждение происхождения средств могут запросить при регулярных переводах лицам, особенно тем, которые не имеют официальных доходов или при большом количестве поступлений на счет. Вне подозрений остаются переводы в пользу друзей и родственников, возвраты займов и подарки, — отметила собеседница редакции.

В банке «Левобережный» (ПАО) на запрос редакции рассказали, что большая часть переводов по Налоговому кодексу РФ не облагается налогом на доходы физлиц (НДФЛ).

— Однако следует учесть: заплатить налог придется, если поступление на вашу карту фактически является доходом. Например, вы продали машину или квартиру, покупатель перевел деньги – с этой суммы и высчитывается налог, — отметили в банке.

Эксперты рассказали, что ключевым фактором для налогообложения является квалификация перевода как дохода. Среди возможных признаков:

Продажа товаров или услуг : любое получение оплаты за товары или услуги через банковский перевод считается доходом и подлежит налогообложению;

: любое получение оплаты за товары или услуги через банковский перевод считается доходом и подлежит налогообложению; Получение арендной платы : арендная плата за недвижимость, транспорт или другое имущество должна быть задекларирована и обложена налогом;

: арендная плата за недвижимость, транспорт или другое имущество должна быть задекларирована и обложена налогом; Заработок по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) : выплата вознаграждений по договорам подряда или иным видам сотрудничества рассматривается как налогооблагаемый доход;

: выплата вознаграждений по договорам подряда или иным видам сотрудничества рассматривается как налогооблагаемый доход; Творческие гонорары : полученные автором произведения или исполнителем услуг доходы облагаются налогом;

: полученные автором произведения или исполнителем услуг доходы облагаются налогом; Дивиденды и проценты : доходы от вкладов, инвестиций и ценных бумаг тоже попадают под налогообложение;

: доходы от вкладов, инвестиций и ценных бумаг тоже попадают под налогообложение; Безвозмездные поступления: хотя формально подарок родственника не считается доходом, налоговый орган может рассматривать частые крупные переводы от посторонних лиц как возможный доход.

Для того, чтобы избежать проблем с налоговыми органами, в банке рекомендуют сохранять чеки, договоры и любые другие подтверждающие документы о характере переводов (расписки, договоры дарения, чеки). Кроме того, финансисты советуют пользоваться официальными платежными системами и платёжными поручениями с указанием назначения платежа. По их словам, обезопасить себя от пеней и штрафов можно также декларируя даже небольшие доходы.

Наталья Рапота отмечает, что ужесточение контроля направлено на повышение прозрачности финансовых операций и пресечение незаконной предпринимательской деятельности. Кроме того, предпринимателям придется вести раздельный учёт личных и предпринимательских доходов.

Стоит отметить, что государство предусмотрело и ситуацию, при которой граждане и бизнес начнут скрывать свои деньги и пользоваться наличными. С 30 мая при снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков мошенничества или выдачи средств без добровольного согласия. Как пояснили в Банке «Левобережный», основными признаками операций, которые могут вызвать подозрение являются:

Несоответствие поведения клиента — Клиент совершает операцию, существенно отличающуюся от его обычной финансовой активности. Например, человек ранее редко снимал крупные суммы наличными, а теперь регулярно запрашивает значительные объемы наличных;

— Клиент совершает операцию, существенно отличающуюся от его обычной финансовой активности. Например, человек ранее редко снимал крупные суммы наличными, а теперь регулярно запрашивает значительные объемы наличных; Частота и объем транзакций — Операции характеризуются высокой частотой и большими суммами одновременно. Регулярность крупных снятий наличных вне зависимости от обстоятельств жизни клиента также вызывает подозрения.

— Операции характеризуются высокой частотой и большими суммами одновременно. Регулярность крупных снятий наличных вне зависимости от обстоятельств жизни клиента также вызывает подозрения. Отсутствие экономической обоснованности операции — Если операция выглядит несоразмерной доходам клиента или другим финансовым показателям, банки могут посчитать её сомнительной. Например, лицо снимает крупную сумму, значительно превышающую его официальный заработок.

— Если операция выглядит несоразмерной доходам клиента или другим финансовым показателям, банки могут посчитать её сомнительной. Например, лицо снимает крупную сумму, значительно превышающую его официальный заработок. Особенности происхождения средств — Подозрения вызывают ситуации, когда средства поступают из непонятных источников или есть причины полагать, что деньги получены незаконным путем (например, схемы ухода от налогов).

В случае выявления даже одного из этих признаков банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах. Также вводится предоставление гражданам возможности наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денежных средств.

Ранее редакция сообщала, что количество компаний, создаваемых новосибирцами за рубежом, растет на 13% в год. Половина таких юрлиц открывается в странах Евразийского экономического союза.