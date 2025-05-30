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Прокуратура раскритиковала мэра Новосибирска и глав районов за киоски

  • 30/05/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Мэру Новосибирска и главам районов отправлено представление за самострой
С начала 2025 года в городе уже обнаружено более тысячи самовольных торговых точек

Мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву и главам районных администраций города прокуратура направила представление за нарушение законодательства в сфере размещения и эксплуатации нестационарных объектов.

— В ходе состоявшегося в прокуратуре города заседания Общественного совета по защите прав предпринимателей установлено, что введенный решением Совета депутатов Новосибирска мораторий на демонтаж нестационарных объектов на территории города является неэффективным, — отмечается в сообщении прокуратуры области.

Сотрудники ведомства выявили, что предприниматели и собственники несогласованных построек не приводят нестационарные объекты в соответствие с требованиями. Администрации районов и органы местного самоуправления не принимают меры для того, чтобы принудить бизнес к выполнению этих условий.

С начала 2025 года в ходе рейдов с участием прокуратуры в городе уже обнаружено более тысячи самовольных торговых точек. Долг их владельцев перед городским бюджетом составляет почти 190 миллионов рублей.

Прокуроры также выявили, что администрации районов и городская мэрия недостаточно эффективно работают с владельцами таких объектов. Речь идет о взыскании долгов в бюджет, расторжении договоров аренды и демонтаже объектов.

— В связи с выявленными нарушениями прокуроры районов внесли 10 представлений главам районных администраций и недобросовестным хозяйствующим субъектам, возбудили 7 дел об административных правонарушениях, — сказано в сообщении.

Кроме того, под надзором прокуратуры демонтировали пять незаконных торговых точек в Центральном и Дзержинском районах.

Стоит отметить, что с начала 2025 года Городской центр наружной рекламы демонтировал 357 нестационарных объектов. Это больше, чем в 2024 году, когда с улиц убрали 305 конструкций. До конца текущего года планируется снести ещё 597 объектов.

В половине случаев владельцы убирают свои конструкции сами после получения уведомления от комиссии по демонтажу. Они заинтересованы сохранить и объект, и его содержимое.

Напомним, мораторий на снос НТО действует в Новосибирской области с 2022 года. Он был введен, как мера поддержки бизнеса в условиях санкций. Эту меру продвигало местное реготделение «Опоры России». В 2023 году мэрия уже планировала отменить запрет, однако предприниматели пролоббировали его пролонгацию. В декабре 2024 года стало известно, что мораторий продлевается до 1 января 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что главу Линёво наказали за пожар на мусорной свалке. Прокуратура проводит проверку.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : самострой представление


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