Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Реализация концессионного проекта по созданию мостового перехода через реку Обь в Новосибирске идёт в соответствии с графиком.

— В мае масштабные работы развернулись на правом берегу в районе парка Городское начало. Здесь генеральный подрядчик Производственная фирма «ВИС» (строительный дивизион Группы «ВИС») уже завершил устройство свайного основания опоры 1-14 (пилон). В его правой части сооружено 25 буронабивных свай, забетонирован монолитный железобетонный ростверк. Для левой части опоры выполнено свайное основание из 26 буронабивных свай, армирование, ведётся монтаж опалубки ростверка, — говорится в сообщении Департамента по корпоративным коммуникациям Группы «ВИС». — Продолжается сооружение фундамента пилона моста. Это самое масштабное сооружение мостовой переправы высотой 114 метров. Пилон в виде буквы «Н» с помощью вантовых конструкций будет удерживать неразрезное металлическое пролётное строение моста длиной 380,63 погонных метра и позволит сохранить парк, примыкающий к Михайловской набережной.

После завершения строительства все элементы благоустройства будут восстановлены и парк Городское начало снова станет доступен для горожан и гостей Новосибирска.

— К сегодняшнему дню строители забетонировали первую захватку монолитной железобетонной стойки пилона. Закончен монтаж и установка в координатах специальных вспомогательных сооружений и устройств арматурного каркаса второй захватки стойки. Их общий вес составил 3340 кг, начато армирование второй захватки стойки пилона, — уточнили в пресс-службе холдинга.

Напомним, что четвёртый мост – это современная шестиполосная автомобильная дорога с многоуровневыми развязками, которые позволят исключить светофорное регулирование движения, что обеспечит непрерывность транспортных потоков и окажет значительный эффект на разгрузку трафика в центре города. Проект предусматривает создание нескольких путепроводов, в том числе тоннельного типа под Транссибирской железнодорожной магистралью, надземные пешеходные переходы. Общая протяжённость новой автодороги с учётом транспортных развязок, тоннелей и подходов к мосту превысит 5,1 км. Мост соединит ул. Ипподромская с площадью Труда и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».