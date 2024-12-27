ВТБ пересмотрел бизнес-план на 2025 год с учетом ключевой ставки на уровне 21%

Первый заместитель президента-председателя правления Дмитрий Пьянов поделился с журналистами, что сохранение ключевой ставки на уровне 21% стало для ВТБ приятной неожиданностью, но пришлось уточнять сценарий бизнес-плана на 2025 год.
Ранее в свой сценарий бизнес-планирования банк закладывал ставку в 23% на протяжении всего 2025 года.
— Сценарий 23%, как бы, умер в любом случае. Сценарий, с которым мы выходили, — это второй сценарий, когда мы ставку в 21% будем иметь долгое время. Возможно, до конца 2025-го года. Поэтому нам пришлось пересчитать свой бизнес-план и вынести его в измененном виде, — добавил Пьянов.
Фото: freepik.com/Автор: snowing
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