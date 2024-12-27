ВТБ пересмотрел бизнес-план на 2025 год с учетом ключевой ставки на уровне 21%

Первый заместитель президента-председателя правления Дмитрий Пьянов поделился с журналистами, что сохранение ключевой ставки на уровне 21% стало для ВТБ приятной неожиданностью, но пришлось уточнять сценарий бизнес-плана на 2025 год.

Ранее в свой сценарий бизнес-планирования банк закладывал ставку в 23% на протяжении всего 2025 года.