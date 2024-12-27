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Вторую газовую концессию расторгают в Новосибирске

  • 27/12/2024, 12:30
Автор: Юлия Данилова
Вторую газовую концессию расторгают в Новосибирске
Пока в городе действует третье самое крупное «газовое» концессионное соглашение

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил постановление о досрочном расторжении концессии, которую муниципалитет заключал с ОАО «Городские газовые сети». Концессионер должен вернуть в бюджет 4,5 млн рублей. Эти деньги были выплачены компании из бюджета, но оплаченные работы не выполнены до конца, сообщил «Прецедент» со ссылкой на документ. На сайте муниципалитета в открытом доступе его нет. По данным издания, речь идет о концессии 2018 года. В постановлении указано, что газовые сети, которые находились под управлением частного партнера, теперь должны быть приняты на баланс МУП «Энергия».

Напомним, на октябрь 2024 года была намечена проверка соблюдения концессионером АО «Городские газовые сети» (ГГС) условий концессионного соглашения от ноября 2016 года. Судя по документу, в 2024 году концессионер должен провести реконструкцию газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой двух ГРШП большей мощности на газопроводе высокого давления в Матвеевке.

Однако решением департамента инвестиций, проверка была перенесена на 2025 год.  Как говорилось в акте КСП, департамент ЖКХ уведомил департамент по инвестициям, что указанные работы компания планирует проводить в четвертом квартале 2024 года. В документе подчеркивается, что концессионер предоставил доказательства закупки оборудования, необходимого для проведения ремонта.

Напомним, первую концессию ГГС и мэрия Новосибирска заключили в 2011 году. По соглашению, ГГС обязывалось провести реконструкцию 42 газопроводов и осуществлять их эксплуатацию до 2036 года. Объем инвестиций в проект оценивался в 32 млн рублей. Однако, в декабре 2023 соглашение было расторгнуто.

В ноябре 2016 года мэрия и ГГС подписали соглашение на 25 лет на 102 млн рублей. Эти деньги компания обязывалась вложить в реконструкцию и строительство 20 объектов газоснабжения.

В 2018 году компания заключила с мэрией третье концессионное соглашение. В рамках ГГС компания планировала построить подземный газопровод высокого давления в Первомайском районе. С учетом индекса дефлятора объем инвестиций с 2018 по 2022 год анонсировался 16,9 млн руб. Также концессионер должен был провести реконструкции объектов газоснабжения, находящихся в муниципального собственности города Новосибирска и хозяйственном ведении МУП «Энергия». Работы по реконструкции намечены с 2023 года. На эти цели компания обязана направить 31,5 млн руб (с учетом индекса дефлятора).

Стоит отметить, что сейчас обсуждается вопрос о передаче теплосетей и котельных, которые находится на балансе МУП «Энергия», в концессию.

ОАО «Городские газовые сети» — одна из газораспределительных организаций Новосибирской области. Создана в 2009 году Компания являлась партнёром мэрии города Новосибирска в реализации ведомственной целевой программы «Газификации города Новосибирска» на 2011 – 2017 годы. ОАО «Городские газовые сети» является членом «Общероссийского объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности», ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз», членом СРО НП Строителей Сибирского Региона, а также входит в состав группы компаний «Нордазия», говорится на сайте компании. Ранее отмечалось, что 25% компании принадлежит ООО «Нордазия», 25% — МУП «Энергия» города Новосибирска, 50% — ООО «Сибспецстроймонтаж». Сейчас информация о собственниках закрыта.

По данным Seldon.Basis, гендиректором компании является Андрей Корягин. УК компании — 3 млн руб. Выручка компании в 2023 году составляла 150,7 млн рублей (+64%), чистая прибыль — 4,6 млн рублей (+349%). У компании 143 выигранных контракта на 1,5 млрд рублей. Чаще всего контракты заключались c ДЭЖКХ города (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала о том, что концессионные школы в Новосибирске достроит государственный подрядчик

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Газовая концессия


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