ВТБ планирует на 40% увеличить кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса

При условии, что рост клиентской базы увеличится в 1,5 раза, ВТБ до конца 2026 года может на 40% увеличить кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса, сообщил заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников в ходе Стратегической недели ВТБ.

По словам топ-менеджера, поддержка бизнеса, инфраструктуры, трансформации экономики — один из приоритетов ВТБ, в соответствии с новой стратегией развития на ближайшие три года. Основными целями кредитной организации являются создание выгодных и гибких условий кредитования и обеспечение равного доступа к финансированию в рамках как программ государственной поддержки, так и внутренних предложений. В планах банка продолжать поддержку масштабных инфраструктурных, промышленных, сельскохозяйственных, строительных проектов по всей стране, а также обеспечивать микро и малый бизнес легкими кредитами с прозрачными условиями.

Денис Бортников добавил, что к 2026 году будет увеличен кредитный портфель клиентов СМБ в 1,4 раза. Кроме того, панируется нарастить долю рынка финансирования предпринимателей и предприятий.

— Понимая ключевую роль кредитования для развития бизнеса и экономики в целом, мы продолжаем поддерживать клиентов в реализации их планов. Госпрограммы, в которых ВТБ принимает активное участие позволяют получить финансирование не только крупному бизнесу, но и небольшим предприятиям, в том числе в формате экспресс-кредитования, — отметил эксперт.

По результатам минувшего года, кредитный портфель ВТБ в сегменте СМБ превысил 3,1 трлн рублей, при этом рост составил 27%, что выше темпов роста рынка корпоративного кредитования.

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что доля льготных программ в общем кредитном портфеле ВТБ в сегменте СМБ превышает 22%. Большая доля приходится на кредиты, которые выданы по программе Минсельхоза № 1528 − 235,6 млрд рублей. Наряду с этим, кредитный портфель по Программе 1764 Минэкономразвития — 169 млрд рублей – это пятая часть в общем портфеле сделок по стране. В рамках совмещенной Программы №1764 Минэкономразвития и Программы стимулирования кредитования субъектов МСП на долю ВТБ приходится 46% сделок, кредитный портфель банка − около 58 млрд рублей.