«Где границы между личным и публичным»: Мария Жафярова прокомментировала жалобу на учителя из Куйбышева

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР) прокомментировала скандал, развернувшийся из-за «интимных фотографий» учителя из куйбышевской школы-интерната.

По ее словам, жалоба, которую в Минобразования направил житель Куйбышева носила официальный характер. Заявитель требовал увольнения учителя.

— Были вопросы о том, являлось ли это обращение гражданина анонимным. Нет, оно не являлось анонимным, оно содержит фамилию, имя, отчество, локацию проживания и контакты для обратной связи. То есть является официальным обращением гражданина, — рассказала министр образования.

Напомним, жителя Куйбышева возмутили фотографии, размещенные на личной странице учителя. По его мнению, они были интимного характера и нарушали нравственные нормы.

Минобразования провело внутреннее расследование.

— Управление образования Куйбышевского района рекомендует учителю удалить фото, которые могут быть рассмотрены как спорные, учитывая то, что в каждой школе нашей страны утверждены и действуют положения о профессиональной этике. Есть такое федеральное правило, есть такие рекомендации. Эти фото были удалены. При этом, ни увольнения, ни выговоров, ни замечания по отношению к учителю не рассматривались ни на одном уровне, — добавила Мария Жафярова.

Позже в соцсетях появился коллаж, на котором свадебное фото учителя с супругом на фоне православного храма было совмещено с официальным ответом министерства на обращение.

Минобр официально прокомментировал информацию и обнародовал исходные фото.

— Я остаюсь при мнении, что в фото учительницы нет ничего непристойного. Ни в первоначальных, ни тем более в последующих. Однако, вот эта ситуация, которая среди нашего учительского сообщества не первая, насколько мы знаем, обостряет и маркирует вот какую проблему. Где границы между личным, вот личного пространства и публичного домена в цифровую эпоху. И в этой части эксперты в области цифровой этики обсуждают этот вопрос очень активно и задаются вопросом. Где эта граница? Личная страница учителя, она должна быть закрытой или открытой? И так дальше, и так дальше. Я полагаю, что ответы на эти вопросы могут получиться только в ходе очень открытого общественного обсуждения внутри педагогического сообщества, — резюмировала Мария Жафярова.

Ранее редакция сообщала, что СК проводит проверку по факту клеветы в отношении учительницы под Новосибирском.