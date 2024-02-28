Производители молока призывают завод PepsiCo в Новосибирске нарастить объем переработки

На «Сибирском молочном форуме» председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко. Сибирь» Игорь Елисеенко вновь поднял вопрос о необходимости наращивать переработку молока на территории Новосибирской области. Ранее он рассказывал корреспонденту Infopro54 о том, что в сутки из области в другие субъекты РФ вывозятся около 1000 тонн или половина произведенного молока.

Накануне в газете «Коммерсант» вышла статья, где Елисеенко сообщал, что региональное объединение производителей молока «Союзмолоко.Сибирь» в Новосибирской области готовит обращение к региональным властям с предложением о национализации и последующей передаче под управление российского менеджмента молочного завода.

Генеральный директор ООО «Саянмолоко» (Красноярск) Валерий Левицкий предупредил, что делать акцент на наращивание объемов производства на крупной площадке рискованно, так как если она будет производить больше, то у других производителей объемы переработки уменьшатся.

— Этот вопрос нужно решать комплексно. Например, количество потребления кисломолочной продукции в регионе не увеличится, если кто-то будет ее производить больше. Но если наращивать производство той продукции, которая вывозится на экспорт, то это уже другая история, и именно ее нужно поддерживать местным властям, — уверен Левицкий. — На мой взгляд, сейчас в Новосибирске необходимо помочь холдингу «ЭкоНива» достроить завод, ориентированный на производство сыров. Это уже будет продукт экспортного варианта, который можно будет вывезти за территорию округа. Это усилит конкуренцию на рынке сырого молока на территории Новосибирской области и увеличит цены для производителей.

Напомним, расчетная мощность переработки сырого молока завода «ЭкоНивы» составляет 1150 тонн. Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко отметил, что строительство предприятия продолжается, хотя и не такими темпами, как хотели бы инвестор и правительство региона. Кроме того, он сообщил, что в марте под Новосибирском вводится в эксплуатацию еще один перерабатывающий завод мощностью 40 тонн в сутки, который может нарастить объем переработки до 80 тонн.

Генеральный директор «Национального союза производителей молока «Союзмолоко» (Москва) Артем Белов признал, что тема переработки горячая и участники рынка ее давно активно обсуждают, но он призвал сибирских аграриев подходить к решению этого вопроса стратегически.

— Если вы видите перспективы в переработке, в поставках продукции на внутренний рынок, на экспорт — ориентируйтесь на развитие собственных мощностей для удовлетворения запросов потребителей на собственной территории, в соседних регионах, экспортных покупателей, — предложил он.

— Если мы будем производить в регионе продукцию глубокой переработки, то она за счет логистики становится конкурентоспособной даже на мировых рынках, — подчеркнул он.

По его словам, развитие переработки в СФО может быть связано с экспортной историей в Казахстан и Китай. Игорь Елисеенко также считает, что развитие молочной отрасли в регионе будет идти через сбыт готовой продукции.

По словам Артема Белова, за счет роста платежеспособного спроса цена на рынке сырого молока постепенно восстанавливается, в том числе в регионах Сибири. На сегодняшний день она вернулась на уровень 2022 года.

— В Сибири нужно преодолеть дисбаланс между производством и переработкой молока. Тогда мы получим комфортный уровень цен и доходности и у производителей, и у переработчиков, — отметил Белов.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, на начало этой недели сырое молоко аграрии продавали по цене 32,32 рубля за литр.

Напомним, весной 2023 года цены на сырое молоко в Новосибирской области практически сравнялись с себестоимостью его производства.