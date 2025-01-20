ВТБ планирует открыть филиал в Иране

Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин. В пресс-службе кредитного учреждения добавили, что представительство банка в Иране будет преобразовано в филиал, который откроется в Тегеране. Это станет первым представительством российского банка в указанной республике.

Создание филиала уже получило предварительное одобрение от Центробанка России, однако окончательное согласие должно быть предоставлено иранским финансовым регулятором.

На первом этапе работы филиал будет сфокусирован на содействии внешнеэкономической активности российских и иранских компаний, предлагая разнообразные банковские услуги, включая расчеты в национальных валютах. Представители банка утверждают, что открытие нового филиала значительно сократит риски и затраты на международные расчеты, а также повысит доступ к инструментам финансирования внешнеэкономической деятельности.

Структура и численность сотрудников филиала будут адаптированы в соответствии с требованиями законодательства Ирана и потребностями местного бизнеса. К работе планируется привлечь специалистов как из России, так и из Ирана.