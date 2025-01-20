Новосибирских водителей, получивших административный арест, обяжут сдавать ДНК

По закону «О государственной геномной регистрации», принятому еще в 2023 году, водители, подвергнутые административному аресту после 1 января 2025 года, обязаны сдавать тест ДНК. Результаты анализа будут загружены в общую федеральную базу правоохранительных органов.

Административный арест в нашей стране полагается за оставление места ДТП и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав. До вступления нового законодательства в силу обязательная геномная регистрация применялась только к тем, кто был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Таким образом законодатели планируют повысить уровень безопасности на дорогах.

Руководитель Новосибирского областного отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков заявил Infopro54, что обезопасить участников дорожного движения таким способом вряд ли получится, а вот неразберихи на дорогах это точно добавит.

— Законодатели хотят таким образом выявлять нарушителей, которые управляют транспортным средством по поддельным документам в то время, как сами подвергнуты административному аресту. И здесь возникает вопрос, как инспектор ДПС сможет проводить тест ДНК у водителя, который вызовет у него подозрения. У него будут специальные приборы для сдачи крови? И как он будет расшифровывать результат? В общем вопросов гораздо больше, чем ответов, — говорит собеседник редакции.

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области с начала 2025 года в регионе за управление автомобилем в нетрезвом виде задержаны около 400 водителей. В 2024 году на территории Новосибирской области произошло 228 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 63 человека погибли и 310 получили различные травмы.

Ранее редакция сообщала о том, что пьяный новосибирец, который сбил пешехода и врезался в кафе на Красном проспекте, получил приговор.