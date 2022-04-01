ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга

В рамках поддержки банк уже подписал первую в стране сделку – с клиентом среднего и малого бизнеса из лесопромышленного комплекса.

Льготная ставка кредитования по программе Минпромторга России составляет 11% годовых. Финансирование на срок до одного года могут получить внесенные в перечень системообразующие предприятия промышленности и торговли из приоритетных отраслей экономики, а также их дочерние общества. По условиям программы заемщик должен сохранить численность персонала не менее 85% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора.