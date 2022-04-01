Рынку наружной рекламы Новосибирска определили меры господдержки

В муниципалитете Новосибирска озвучили меры поддержки, которые мэрия разработала для участников рынка наружной рекламы. В частности, начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов предложил сократить срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций до одного месяца.

129105 — Это может стать одной из мер поддержки участников рекламного рынка в условиях ухудшения экономической ситуации, — сообщил Хорошунов. — Специалисты мэрии Новосибирска совместно с Минпромторгом Новосибирской области выработали ряд таких мер. Я считаю, что в первую очередь необходимо помочь малым предприятиям, которые оказались более уязвимы. У крупных игроков условия пока лучше — в настоящее время около 70% рекламных площадей заполнены.

Среди мер поддержки для этого сегмента рынка, озвученных мэрией:

— мораторий на демонтаж рекламных вывесок, срок действия которых уже истек или истекает в 2022 году (за исключением конструкций, изготовленных из картона, баннерной ткани, сетки, а также звуковой и световой рекламы);

— продление действия информационных вывесок, параметры которых не отвечают новому архитектурно-художественному регламенту (а это около 850 предприятий города);

— снижение в два раза обязательств рекламораспространителей на размещение социальной рекламы;

— мораторий на начисление неустойки за неисполнение обязательств по договорам в части благоустройства и озеленения территории, прилегающей к рекламной конструкции. Но это не касается содержания и качества самой конструкции (например ее помывка и покраска);

— мораторий на начисление неустойки за нарушение срока (не более одного месяца) внесения платы по договору.

— Меры поддержки ни в коем случае не касаются незаконных объектов. Все самовольно установленные конструкции подлежат сносу, — заявил Хорошунов.

Напомним, представители реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» в середине марта провели круглый стол с участниками рынка наружной рекламы, где предлагали включить рекламораспространителей в мораторий на демонтаж. Подобная мера поддержки малого бизнеса была вначале анонсирована, а на этой неделе утверждена мэром Новосибирска Анатолием Локтем в отношении нестационарных торговых объектов.

Еще одна мера поддержки, на которой настаивало реготделение, в указанном Олегом Хорошуновым списке не значится. В частности, «ОПОРА РОССИИ» предложила мэрии дать малому бизнесу возможность продвигаться через наружную рекламу (суперсайты, рекламные щиты, сити-форматы). Для этого реготделение предлагало перенаправить средства, которые запланированы в городском бюджете на демонтаж наружной рекламы и НТО на улицах Новосибирска в 2022 году, — не менее 12 млн рублей — на поддержку бизнеса.

Ранее в «ОПОРЕ РОССИИ» отмечали, что надеются ознакомиться со списком компаний, которые не вошли в список НТО, попавших под мораторий и числятся незаконными.