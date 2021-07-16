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ВТБ повысил безопасность подачи заявлений на «школьные» выплаты

  • 16/07/2021, 16:35
Клиенты ВТБ теперь могут подать заявление на получение государственной выплаты на детей школьного возраста через мобильное приложение.

Новости компанийПрямая ссылка из ВТБ Онлайн позволит корректно внести в форму на сайте Госуслуг реквизиты счета для получения выплаты и обезопасить получателей пособия от мошенников.

Чтобы воспользоваться удобным сервисом, клиентам банка достаточно обновить приложение ВТБ Онлайн до последней версии и зайти в раздел «Услуги» — «Госуслуги» — «Единовременная выплата к началу учебного года». Здесь отражены все счета клиента по картам Мир. Пользователь может скопировать номер счета, по прямой ссылке из приложения перейти на портал Госуслуг и внести скопированные реквизиты в заявку на получение «школьной» выплаты.

«Предоставление удобных цифровых продуктов и сервисов и обеспечение их безопасности являются приоритетными для ВТБ. В преддверии сезона массовых выплат для наших клиентов мы реализовали сервис, который позволяет перейти на сайт Госуслуг по прямой ссылке из приложения и в один клик внести корректные реквизиты счета. Этот способ очень удобен для клиентов и исключает риски мошенничества, так как переход на портал происходит по защищенной ссылке из доверенного приложения банка», — комментирует член правления ВТБ (ПАО) Святослав Островский.

Сервис доступен в том числе клиентам, которые в данный момент не являются владельцами карты «Мир»: цифровую карту национальной платежной системы можно выпустить в несколько кликов на сайте или в приложении ВТБ Онлайн и сразу указать ее реквизиты для получения «школьных» выплат. Для тех, кто не является клиентом банка, доступна опция заказа карты на сайте ВТБ с доставкой курьером или получением в выбранном отделении банка.

Тем, кто получит государственные «школьные» выплаты на карту ВТБ, банк дополнительно автоматически начислит по 1 000 бонусов на каждого школьника. Их можно перевести в рубли (по курсу 1 рубль = 1 бонус) или потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности «Мультибонус».

Кроме того, родители, которые укажут номер счета карты «Мир» ВТБ для зачисления «школьных» выплат, получат бесплатное онкострахование своих детей. Годовая страховка на случай онкологии активируется ответом на SMS банка, которое придет после перечисления государственного пособия. Подробности и условия программы можно уточнить на сайте банка.

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Регионы: Россия

Теги : школьные выплаты финансы ВТБ безопасность банки


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