Тропинки через железную дорогу в пляжных зонах Академгородка перекроют

18 июня в Академгородке две девочки попали под электропоезд на перегоне Обское Море – Береговая. Через некоторое время после этого родители погибших обратились с просьбой к РЖД оградить этот и другие опасные участки вдоль железной дороги.

— Задача состоит в том, чтобы обеспечить удобные подходы к местам организованного пропуска через железные дороги. Эти подходы должны быть обеспечены сигнализацией, освещением, информационными щитами, – пояснил губернатор Новосибирской области.

Таких оборудованных переходов на месте гибели подростков – два, в то время как специалисты обнаружили на этом участке ещё и 11 «несанкционированных» тропинок через пути.