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ВТБ предлагает перевести российские банки на отечественный домен для защиты от фишинга

  • 03/08/2023, 15:44

ВТБ считает необходимым усилить борьбу с фишинговыми сайтами российских банков за счет регистрации для них единого домена верхнего уровня.

ВТБ предлагает перевести российские банки на отечественный домен для защиты от фишингаИм может стать «.банк» или «.фин», прописка в котором будет возможна только при предъявлении регистратору банковской лицензии. Текущий домен “.ru” такого обязательства не требует, чем потенциально могут пользоваться мошенники, создавая фейковые страницы финансовых организаций. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Мошеннические атаки с использованием фишинга представляют одну из основных угроз для населения и компаний. По данным ВТБ, ежедневно в сети появляются ресурсы, которые «мимикрируют» под официальные сайты кредитных организаций. Только в 2022 г. ВТБ заблокировал около 27 тыс. таких мошеннических страниц, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, копирующих бренд банка.

ВТБ считает, что для борьбы с ними нужен полноценный механизм, который создаст условия для предотвращения подобных хищений. Одной из мер может стать внедрение единого домена верхнего уровня для сайтов российских банков. Например, “.банк” или “.фин”, при этом важно, чтобы права владения были зарегистрированы на территории России.

«Разрешение на регистрацию банковских ресурсов должно выдаваться только при предъявлении лицензии кредитной организации. Создание единого домена с понятным названием для всех финансовых организаций позволит в значительной мере решить вопрос фишинга – клиенты будут видеть, что сайт официальный и понимать, что им безопасно пользоваться. Это поможет сделать еще один системный шаг для защиты средств клиентов по всей стране», – отметил Анатолий Печатников.

По данным ВТБ, за первое полугодие нынешнего года на его клиентов было совершено более 3,7 млн атак – на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Пик активности злоумышленников пришелся на март, когда было зафиксировано свыше 760 тысяч атак. При этом уже в июне их частота снизилось до 508 тысяч. Во многом этому способствовало внедрение нового комплекса мер для защиты клиентов от злоумышленников. Банк разработал ряд уникальных инструментов отслеживания мошеннических атак и способов мгновенного противодействия им, а также постоянно совершенствует механизмы выявления и предотвращения подозрительных операций.

«Проблема финансового мошенничества с каждым годом становится все более актуальной. Масштабную совместную работу по защите клиентов проводят все участники рынка — банки, регуляторы и правоохранительные органы. В результате предпринимаемых мер с апреля мы наблюдаем тренд на сокращение числа мошеннических атак, а также снижение объема похищенных средств и числа пострадавших клиентов. С начала года банк отразил вдвое больше попыток атак злоумышленников, нам удалось спасти более 7,8 млрд рублей на счетах более 20 тыс. клиентов», – добавил Анатолий Печатников.

Фото: freepik.com — racool_studio 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фишинг финансовые мошенники ВТБ


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