Мы — русские: жители Хилокской спасают благоустроенный мэрией газон от мигрантов

Жильцы многострадальных домов, которые уже несколько лет пытаются навести порядок в своем жилмасиве столкнулись с новой проблемой. Не все обитатели Хилокского треугольника готовы воспринять прекрасное и ценить старания администрации.

— Сразу после того, как Администрация Ленинского района уложила асфальт и к нему новые бордюры, выкосила заросли клёна и облагородила заросший пустырь, некоторые люди тут же устроили скоростную трассу на новой внутриквартальной дороге. Жители Хилокской своими силами и за свой счет перегородили эту дорогу. Тогда неблагодарные начали накатывать трассу по облагороженной территории пустыря, ломая бордюры, — сообщили в группе “Хилокский жилмасив” в социальных сетях местные жители. Отстаивающие свои права люди решили не сдаваться. Они оперативно объединились, собрали необходимую сумму, закупили цемент и вышли во двор. За несколько часов газон был спасен с помощью бетонных столбиков.

— Мы — русские с Хилокской, с нами Бог, дюжина железных труб и мешок цемента! — дружно заявили общественники.