ВТБ предоставит финансирование «КАРО» на развитие сети кинотеатров

Средства будут направлены в том числе на развитие киносети и открытие кинотеатров в Москве и других регионах.

В столице проект развития кинотеатров будет реализован совместно с девелопером ADG group, специализирующимся на развитии городских пространств. Речь идет о таких кинотеатрах, как «Байконур», «Будапешт», «Киргизия», «Марс», «Нева», «София, «Экран» и другие площадки под общим брендом «Место встречи». «КАРО» займётся финансированием строительства кинотеатров, а затем будет управлять ими в качестве арендатора. При поддержке других партнеров многозальные кинотеатры появятся и в регионах.

Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО):

«Банк ВТБ поддерживает компании из креативных индустрий, которые показывают динамичное развитие, внедряют цифровые технологии, служат развитию творческого потенциала людей. Особенно важно создание таких новых возможностей для развития регионов. ВТБ является финансовым партнером сети «КАРО» в течение последних нескольких лет. В 2020 – 2021 годах компания продемонстрировала устойчивость даже в непростой период ограничений, связанных с пандемией COVID-19, и мы уверены, что развитие сотрудничества с Банком ВТБ позволит ей выйти на новый уровень, нарастить долю на рынке кинопроката и обеспечить зрителей современным высококачественным сервисом».

Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ):

«Открытие новых кинотеатров позволит продолжать развивать не только сам бизнес киносети и предлагать высокое качество обслуживания зрителям по всей России, но и окажет положительное влияние на внедрение современных кинотехнологий, а также развитие российского кинематографа и кинопроката в целом».

Пол Хет, председатель совета директоров «КАРО»:

«Предыдущие самые успешные наши проекты мы начинали в кризис, что моментально давало свои плоды. Мы рады, что российские кинозрители получают удовольствие от просмотра фильмов ведущих кинорежиссеров на наших больших экранах, поскольку мир развивается стремительно, а мы привыкли задавать тон. После пандемии гости кинотеатров будут ждать от похода в кино совершенно новых впечатлений, и мы это обеспечим. Также, мы очень рады, что ВТБ верит в наш рынок, который является номером один в Европе, и положительно оценил концепцию кинотеатров нового поколения. Мы благодарны нашим партнерам, что вместе мы нашли формат сотрудничества, который будет способствовать открытию совершенно уникальных объектов, способных предложить ни с чем не сравнимый опыт кинопросмотра».

О сети кинотеатров «КАРО»

«КАРО» управляет 33 современными мегаплексами (266 залов). Они расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Новосибирске, Сургуте и Тюмени. C 2012 года контролирующим акционером сети кинотеатров «КАРО» является консорциум в составе UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета.