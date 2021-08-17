За вылов мальков браконьер может сесть в тюрьму на 24 года

Суд Советского района Новосибирска вынес приговор группе граждан по факту незаконной добычи цисты (мальков) в водоемах Новосибирской области, в результате чего ущерб государству, по оценке суда, составил более 5 млн рублей.

— Корчуганова Елена, Корчуганов Алексей, Генералов Александр, Засыпкин Владимир, Мельниченко Роман группой лиц по предварительному сговору в результате незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов — артемии на стадии цист в гипергалинных озерах, расположенных на территории Новосибирской области, причинили Российской Федерации ущерб в особо крупном размере, не менее 5 млн рублей, — сообщают в суде.

Как следует из приговора, первые четверо фигурантов отделались сравнительно легко, получив условные сроки, а некоторые из них по отдельным нормам законодательства были оправданы в связи с истечением срока давности. Последний фигурант — Роман Мельниченко — получил более чем реальный срок.

— Окончательно Мельниченко Р.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 24 года 6 месяцев, которое он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. После этого еще 1 год 6 месяцев на него будут наложены следующие ограничения: не выезжать за пределы муниципального образования, куда он прибудет после отбытия наказания, не изменять места жительства без согласия специализированного государственного органа, с возложением на него обязанности: являться в специализированный государственный орган 1 раз в месяц для регистрации, — сообщают в суде.

Как пояснили корреспонденту Infopro54 в районном суде, такой большой срок может быть связан с неоднократным привлечением к уголовной ответственности фигуранта дела. Более детально ситуацию прокомментировать в суде отказались.

Кроме того, всем фигурантам данного уголовного дела, как сообщают в суде, предстоит возместить нанесенный государству материальный ущерб.

— В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, с Корчугановой Е.С., Корчуганова А.В., Мельниченко Р.В., Генералова А.Ю., Засыпкина В.Г. взысканы, солидарно, в пользу Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству 5 млн рублей, — сообщают в суде.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.