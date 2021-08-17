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МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

  • 17/08/2021, 15:07
Новости компаний
Это позволит фиксировать любые отклонения в параметрах приборов учета.

МТС и ЖКУ Новосибирского научного центра запускают проект по удаленному мониторингу коммунальных услуг в жилых домах.

На первом этапе МТС оснастит IoT-модемами придомовые датчики и счётчики для автоматизированного учета электроэнергии, тепла и воды в 100 многоквартирных домах на территории Академгородка и Нижней Ельцовки, сообщает пресс-служба компании.

Первые IoT-модемы МТС установила в счетчиках жилого дома по адресу Русская, 40. Умные устройства в онлайн-режиме снимают показания с домовых приборов учета и по защищенным каналам связи передают данные в систему мониторинга ЖКУ ННЦ. Использование умных приборов позволит фиксировать любые отклонения в параметрах приборов учета — повышение/понижение температуры, отключение, перерасход электроэнергии, резкие скачки в напряжении. Это позволит службам ЖКУ максимально быстро реагировать на внештатные ситуации.

— Сегодня в общей сложности более 20 000 SIM-карт МТС, установленных в ресурсоснабжающих компаниях, обеспечивают работоспособность инфраструктуры Новосибирска.  Управляющие компании и сбытовые организации благодаря внедрению интернета вещей могут онлайн контролировать расход коммунальных ресурсов, дистанционно получая информацию с удалённых объектов, что, по нашей оценке, сокращает затраты компаний на 25 процентов, — сказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

— Снятие и передача показаний в автоматическом режиме исключает человеческий фактор и делает этот процесс полностью прозрачным и безошибочным. Благодаря внедрению интернета вещей станут прозрачными и расчеты потребителей коммунальных услуг, и расчеты управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями, так как каждая из сторон видит реальные объемы потребления ресурсов. На основании собранных данных мы можем проводить анализ и контролировать объем потребляемых ресурсов, что дает возможность снизить издержки, — отметил ВРИО директор ЖКУ ННЦ Кисс Валерий Викторович.

Работа ведется в рамках реализации федеральной программы по цифровизации городского хозяйства и внедрению передовых инженерных решений «Умный город».

Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

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Рубрики : Общество Телекоммуникации Город

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация приборы учета МТС ЖКУ ННЦ


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