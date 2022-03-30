Четвертый мост соединил два берега Оби

Завершены все 15 стадий надвижки пролетного строения четвертого моста через Обь: собрано 715 погонных метров металлоконструкций весом 9150 тонн, включая аванбек, сообщила пресс-служба ГК «ВИС».

Многотонная конструкция надвинута с левого на правый берег реки на высоте свыше 13 метров над водой. Работы выполнялись с помощью четырёх гидравлических домкратов суммарной мощностью 1200 тонн. Сейчас строители приступили к 16-й стадии сооружения пролётного строения — здесь конструкция будет собрана традиционным монтажным способом и состыкована с будущей вантовой частью моста. По итогам масштабных работ общая длина пролётного строения составит 776 метров весом 10 400 тонн. Для сравнения, это больше, чем вес Эйфелевой башни в Париже.

— Несмотря на сложности, с которыми столкнулась российская экономика, реализация проекта идёт по плану, строительные работы не останавливались ни на один день, — сообщил генеральный директор Группы «ВИС» Дмитрий Доев.

На правом берегу Оби продолжается сборка вантовой части моста и возведение 114-метрового пилона. На сегодняшний день обе стойки пилона готовы более чем на 50 %. Выполнено бетонирование 17 и 18 захваток левой и правой стоек. Их высота составляет 68 и 72 метра соответственно. На левом берегу продолжаются активные работы по сооружению подпорных стен съездов многоуровневых развязок на площадях Труда и Энергетиков, возводятся опоры эстакады основного хода.

Длина моста через Обь составит 1,5 километра, общая протяжённость новой инфраструктуры вместе с автомобильными подходами, тоннелями и развязками превысит 5 километров. Мост и прилегающая транспортная инфраструктура создаётся в формате концессии. Инвестор проекта — Группа «ВИС», финансовый партнёр — Газпромбанк.