Новые санкции ЕС против России

Новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в РФ и поставки туда товаров двойного назначения, передает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

— Планы включают эмбарго на покупку золота, ужесточение правил торговли так называемыми товарами двойного назначения, дальнейшие ограничения на государственные закупки и прием депозитов, а также запреты на другие услуги, в основном связанные с бухгалтерским учетом, аудитом и налоговыми консультациями, — процитировало министра информационное агентство MTI.

Новый пакет санкций включает 48 физических лиц, в том числе одного из вице-премьеров правительства РФ и несколько региональных лидеров, сообщил министр.

— В санкционный список ЕС будут добавлены еще 48 физических лиц, в том числе российский вице-премьер и несколько региональных политических лидеров, а также девять организаций, — сказал Петер Сийярто.

Сийярто подтвердил, что, по мнению венгерского правительства, Евросоюз должен уделять первостепенное внимание достижению мира на Украине, а не разработке новых санкций против России. Тем не менее Венгрия решила поддержать в Брюсселе предложения своих партнеров по ЕС, чтобы «не нарушать единство сообщества».

В рамках седьмого пакета санкций против РФ Евросоюз включит в черный список российский мотоклуб «Ночные волки» и его руководителей, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Также ЕС намерен ужесточить режим санкций в отношении Сбербанка, полностью заморозив его активы в западных странах и заблокировав возможность проведения большей части финансовых операций.

Кроме того, гендир «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын будет внесен в новый санкционный список Евросоюза. По его данным, ЕС считает Козицына «имеющим отношение к экономическим секторам, которые дают значительный источник дохода правительству» России.

Также мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, глава Ростеха Сергей Чемезов будут включены в новый пакет санкций Евросоюза, сообщило интернет-издание EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.