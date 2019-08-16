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ВТБ профинансировал застройщиков на 220 млрд рублей

  • 16/08/2019, 12:09
И привлек на счета эскроу более 6,5 млрд рублей средств клиентов-физических лиц.

ПАО Банк ВТББанк ВТБ по итогам первых семи месяцев года одобрил более 50 сделок проектного финансирования с использованием нового механизма эскроу-счетов на сумму более 220 млрд рублей. Кроме того, банк привлек на счета эскроу более 6,5 млрд рублей средств клиентов-физических лиц. На сегодняшний день самые активные города по работе с данным видом финансирования: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Орел и Воронеж.

Средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составил 6,5 млн рублей. При этом в Москве и Московской области этот показатель превысил 9,1 млн рублей, в регионах — 2,2 млн рублей. Средний чек по ипотеке, открытой с помощью счета эскроу, в московском регионе составил 4,5 млн рублей, в других субъектах — 2,1 млн рублей.

— Несмотря на то, что счета эскроу — новый и не такой знакомый пока продукт, все больше людей проявляют интерес к этому виду сделки. Клиенты получают подробные, грамотные разъяснения сотрудников банка, при этом понимают выгоду и безопасность использования нового вида проектного финансирования. Главное преимущество хранения средств на счетах эскроу в том, что теперь ответственность за их сохранность перед гражданами будут нести банки, а риски инвестирования в возводящееся жилье значительно снизятся, — отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов Банка ВТБ (ПАО).

Пилотный проект по счетам эскроу был успешно внедрен в банке в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года ВТБ предоставил возможность перехода на заключение договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов с использованием счетов эскроу застройщикам на всей территории России. Банк разработал удобный процесс открытия счета: клиенту достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка.

Процесс открытия счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.

Фото пресс-службы банка

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