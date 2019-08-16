Ляйсан Утяшева – новый спикер на форуме «Главные женщины Сибири»

Хотите оставаться здоровой, красивой, разносторонней и активной? Не можете найти стимул и выделить время для саморазвития? Ляйсан Утяшева знает: стоит начать с тела!

Ляйсан Утяшева – звезда мирового спорта, многократная чемпионка Европы и мира по художественной гимнастике, популярная телеведущая, основатель авторских курсов «The Тело» и «Сила воли», театрально-танцевального перформанса Bolero by Liasan Utiasheva и бренда одежды VOLЯ WEAR.

В программе мастер-класса:

· Как добиться успеха, начав с тела.

· Как выглядеть хорошо и быть всегда в форме.

· Как в современный бешеный ритм жизни внедрить спорт, правильное питание и правильные мотивации.

· Как использовать свою силу по максимуму.

А еще Ляйсан поможет участницам форума найти ответы на самые важные вопросы о красоте и здоровье, даст практические советы о режиме и тренировках. Расскажет, как построить свой профессиональный режим с помощью физических нагрузок и систематизированной работы над своим внешним и внутренним состоянием.

Мастер-класс «Сила воли» будет полезен тем, кто мечтает обрести отличную физическую форму и стать увереннее в себе, тем, кто желает получить сильную мотивацию для занятий спортом. Тем, кто не боится погрузиться в мир правильного питания и здорового образа жизни и навсегда там остаться. Тем, кому не хочется сдаваться на полпути.

Бонус для всех участников форума

Приобретая билет на форум, вы получаете доступ еще к семи мастер-классам, которые в тот же день пройдут в Экспоцентре. 540 минут уникальной информации, которая изменит бизнес, мероприятие, дающее старт личному продвижению, одна с пользой проведенная суббота и всего один билет!

О форуме «Главные женщины Сибири»

Мотивационный форум для получения знаний, установления новых ценных связей и продвижения личных брендов. 8 спикеров – лидеры мнений и эксперты – были выбраны не случайно. Именно их достижения в профессиональных областях, знания и навыки интересны деловому сообществу женщин Сибири.

С 10:30 до 17:45 на двух площадках Экспоцентра будут проходить мастер-классы от именитых спикеров, которые вы сможете свободно посетить, купив билет на форум.

О других мастер-классах

На первой площадке Ксения Собчак расскажет о том, как зарабатывать на своем личном бренде, эксперт моды Владислав Лисовец научит, как правильно одеваться и не допускать ошибок, а Ляйсан Утяшева поведает, как в современном бешеном ритме жизни уделять время себе, своему здоровью, спорту и правильному питанию.

Вторая площадка даст не менее интересную информацию: о продвижении в Instagram, о многомиллионном заработке, о том, как совместить семью и бизнес, как не бояться публичных выступлений и всегда выглядеть отлично.

Успейте купить билет на форум!

Подробности о мероприятии, билеты и стоимость на сайте главныеженщины.рф