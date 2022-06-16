Германия возобновила прием заявок на визы от россиян

Власти Германии приняли решение возобновить прием документов на выдачу виз гражданам России, сообщается на сайте немецкого посольства в России.

Прием заявлений будут осуществлять сервисно-визовые центры компании VisaMetric. Записаться на собеседование можно на сайте компании, говорится в сообщении.

Уточняется, что посетить Германию можно будет по любым причинам, в том числе в туристических целях, с 11 июня, когда были временно сняты все ограничения на въезд, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Теперь у туристов нет необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции.

Визы для поездки в Евросоюз также можно получить через такие страны, как Франция, Италия, Швейцария, Испания. Кроме того, российских путешественников готовы принимать Венгрия, Словения, Швеция, Греция, Норвегия и Австрия.