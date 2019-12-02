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ВТБ провел первую в России сделку по VR-ипотеке

  • 02/12/2019, 17:19
ВТБ первым на рынке выдал ипотечный кредит в рамках сервиса VR-ипотека. Сделка по приобретению квартиры в Санкт-Петербурге была оформлена клиентом из Красноярска.

ПАО Банк ВТБСервис VR-ипотека позволяет в очках виртуальной реальности (virtual reality) оценить все характеристики объекта недвижимости: месторасположение на карте города, инфраструктуру (детские и смотровые площадки, удаленность от метро и социальных объектов), планировку и возможный детальный дизайн комнат. Во время VR-сеанса клиента сопровождает виртуальный консультант, который подробно рассказывает о квартире, а также озвучивает условия ипотечного кредитования.

В рамках проведенной сделки заемщик выбрал квартиру в ЖК «Философия на Московской» и приобрел ее у компании «Петербургская Недвижимость», одного из ключевых партнеров ВТБ в регионе.

— VR-ипотека значительно упрощает выбор объекта недвижимости. Заемщик может определиться с покупкой квартиры и приобрести ее, не выезжая для оформления документов в другой город. При этом ВТБ предлагает ипотечный кредит без комиссии за проведение территориально-распределительных сделок. Нам стратегически важно сопровождать клиентов в цифровом мире, поэтому мы интегрируем свои сервисы в их повседневную жизнь. На горизонте трех лет мы нацелены на то, чтобы обеспечить 100% доступность продуктов в дистанционных каналах. Мы уверены, что за VR-технологией будущее. В перспективе она позволит увеличить количество ипотечных сделок и заинтересовать тех клиентов банка, которые смогут рассмотреть приобретение недвижимости с целью инвестиций, — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

ВТБ (ПАО) впервые представил новое решение с использованием технологии virtual reality в рамках Петербургского международного экономического и Московского урбанистического форумов. VR-ипотека в пилотном режиме запущена в Москве, Якутске, Красноярске и Екатеринбурге.

Благодаря VR-очкам клиенты могут выбрать и приобрести с помощью ипотечного кредита понравившуюся недвижимость у аккредитованных застройщиков ВТБ в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Калининграде. В рамках пилотного проекта представлены порядка 100 аккредитованных объектов банка.

Фото: пресс-служба банка

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