ВТБ расширил функционал онлайн-сервиса для самозанятых

В личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн теперь доступен раздел, где клиенты-физлица могут оформить страховые программы «Защити жилье», «Защити детей» и «Спутник здоровья», а также открыть счет в ВТБ Пенсионный фонд. Кроме этого, в разделе есть возможность подключить продукты для бизнеса − облачную систему управления торговлей «Мой склад» и сервис круглосуточной юридической помощи «Юрист 24». Сервисы доступны во всех регионах и предоставляются партнерами банка на специальных условиях для клиентов ВТБ.

«Нефинансовые сервисы необходимы самозанятым для решения операционных задач, которыми им в силу особенностей налогового режима приходится заниматься самостоятельно. Теперь в личном кабинете в режиме «одного окна» им доступны услуги страхования, пенсионного обслуживания, а также сервисы, с помощью которых можно наладить основные бизнес-процессы. Таким образом, мы помогаем клиентам упростить поиск необходимых услуг и сэкономить свои время и средства», − прокомментировал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Спартак Солонин. «Расширение числа услуг в личном кабинете самозанятого в ВТБ Онлайн сделает его использование еще более удобным. Теперь все самые нужные для них сервисы собраны на одной площадке − клиентам не придется самостоятельно искать их в приложении», − отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ запустил личный кабинет самозанятого в августе прошлого года. С помощью сервиса пользователи могут не только дистанционно зарегистрироваться в ФНС по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход», но и в несколько кликов учитывать доходы, формировать чеки и отправлять их своим заказчикам и клиентам.

В личном кабинете можно формировать справки о доходах и постановке на учет или снятии с него, отслеживать уведомления от ФНС, суммы начисленных налогов, задолженностей и пеней, а также формировать квитанции на их оплату. Воспользоваться сервисом могут также физлица и предприниматели, которые уже зарегистрированы в качестве самозанятых в ФНС. Для этого достаточно передать права банку на осуществление деятельности в этом статусе, пройдя регистрацию в личном кабинете, и получить доступ ко всем возможностям сервиса в мобильном банке для бизнеса ВТБ Бизнес Lite и в ВТБ Онлайн для физлиц.