Новосибирская область на фоне очередного «губернаторопада»

Усталость

Этим словом большинство опрошенных редакцией экспертов характеризует исход с должностей сразу пяти глав регионов, произошедший в последние дни. Напомним, об отставке заявили главы Томской области — Сергей Жвачкин, Кировской области — Игорь Васильев, Саратовской области — Валерий Радаев и Республики Марий Эл — Александр Евстифеев. Как сообщает ТАСС, губернатор Рязанской области Николай Любимов, полномочия которого также завершаются в 2022 году, сообщил, что не будет баллотироваться на пост главы региона. Все отставки принял президент РФ Владимир Путин.

— Думаю, хорошо, что проходят такие замены, когда губернатор сам отказывается от должности, не может или не хочет дальше работать, и из регионов были поданы соответствующие заявки, — говорит политолог Владимир Леонтьев. — Если два срока человек работает, то, конечно, у него задействован определенный ресурс, два срока — это десять лет. И здесь уже появляется усталость, человек видит ошибки, видит, что что-то уже не сможет сделать. То есть причины отставки — больше внутреннего характера человека, работающего в регионе.

Об усталости не только губернаторов, но от губернаторов, говорит депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев.

— Основная часть ушедших губернаторов давно сидит на должностях, Жвачкин, например, уже десять лет, — напоминает собеседник редакции. — Естественно, там усталость накопилась и у избирателей, и у самого Жвачкина, плюс ряд нерешенных и системно нерешаемых проблем в регионе налицо. Те же пожары, с которыми область столкнулась в очередной раз и к которым очередной раз не подготовилась. Безусловно, в каждом регионе свой набор факторов, нет какого-то ключевого момента, из-за которого все произошло. Но усталость, наверное, в каждом случае в приоритете.

По словам Украинцева, нынешний «гебернаторопад» для политической «тусовки» — не новость. Неофициальная информация о грядущих отставках в политкругах появлялась и ранее.

— Это отложенный «губернаторопад», который у нас регулярно бывает в феврале – марте, — говорит депутат. — Просто в этом году в феврале – марте приоритетными стали другие события. По всем пяти губернаторам, отставки которых мы сегодня имеем, разговоры о том, что Кремль вряд ли будет продлевать их полномочия, шли задолго до этого. Сейчас уже откладывать некуда, май, буквально через четыре месяца состоится голосование. И по исполняющим обязанности все решения были приняты заранее. Более того, не исключаю, что многие из них знакомились с регионами задолго до своих назначений.

По мнению первого вице-спикера Заксобрания Новосибирской области, руководителя фракции единороссов Андрея Панферова, помимо усталости, на решение губернаторов об уходе могла повлиять и текущая политическая и экономическая обстановка, ставящая перед главами регионов новые непростые задачи.

— Учитывая политическую ситуацию и спецоперацию на Украине, одной из главных задач становится экономика — импортозамещение, работа по экономическому потенциалу региона, — рассуждает Панферов. — А это очень трудная работа. Прежде всего, это привлечение инвесторов, развитие промышленности, взаимодействие с директорами промышленных комплексов, крупных коммерческих структур, которые могли бы не только укреплять налоговую базу, но и развивать регион. А для этого, сами понимаете, нужно глубокое стратегическое мышление губернатора, который мог бы свои предложения и планы доложить президенту.

Не оправдывают надежд

В то же время, говоря о возможном страхе «старых» губернаторов перед новыми экономическими задачами, Андрей Панферов не исключает в качестве причины ухода губернаторов отнюдь не их собственное желание.

— Может быть, некоторым посоветовали уйти, потому что, видимо, то состояние дел и тот алгоритм действий того или иного губернатора уже не устраивает нашего президента и его администрацию, — говорит собеседник издания.

Отсутствие собственного желания не предполагает, а называет в качестве основной причины ухода губернаторов экс-депутат Госдумы Вера Ганзя.

— В Кремле все неудачи в части принятия решений переводят на губернаторов. Губернаторы — это «мальчики для битья», — говорит Ганзя. — Кто сегодня доволен ростом цен, ситуацией во внешней политике? Никто. А кого сделать крайним? Не Кремль же. Откровенно говоря, мне губернаторов жаль. Я знаю основные направления бюджетной и налоговой политики. Высасывают все из регионов, не обеспечивая никаким финансированием. Поэтому губернаторы не оправдывают надежд Кремля. А что хочет Кремль? Чтобы губернатор приехал и сказал: «У нас все прекрасно, люди счастливы, сыты». А если губернатор начинает какие-то вопросы поднимать, это настораживает.

При этом, по мнению собеседницы редакции, перспективы глав регионов усложняются и политической обстановкой в регионе, в частности — степенью оппозиционных настроений среди населения.

— Если на выборах побеждает оппозиция, если есть жесткие протестные движения, губернатор становится персоной нон-грата, — говорит Ганзя. — В Саратове есть такие яркие политики, как Коля Бондаренко (депутат Саратовской областной думы, фракция КПРФ). Там мощнейшая организация КПРФ. Мое сугубо личное мнение: в Кремле посчитали, что губернатор не обеспечил понижение градуса протеста, несмотря на то, что от региона избирается Володин (председатель Госдумы, «Единая Россия»). В Марий Эл нет мощного протеста, но есть крупные предприятия, которые поддерживаются коммунистами. В Томской области оппозиция тоже набрала обороты.

По мнению директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, причины «губернаторопада» также в значительной степени обусловлены кадровой политикой Кремля.

— В разных регионах разные предпосылки для смены губернаторов, — рассуждает эксперт. — Кто-то из них сам слишком устал (как Жвачкин), от кого-то слишком устало местное население (что показали результаты прошлогодних выборов в Госдуму и низкие рейтинги). Федеральная власть не видит в региональных выборах больших рисков для стабильности системы и пытается менять ситуацию через кадры, вместо того, чтобы консервировать внутренние противоречия в субъектах до более благополучных времен.

А что в Новосибирской области?

Что касается Новосибирской области, то, по мнению большинства экспертов, в настоящее время явных предпосылок для смены руководства в регионе не видно.

— Травников относительно молод, в силе, и оснований, чтобы его менять, нареканий к нему от Москвы вроде бы нет, — рассуждает Владимир Леонтьев. — Недавно Заксобрание приняло решение, что губернатор может избираться более чем на два срока. Поэтому пока в Новосибирской области ничто не предвещает замен.

О том, что выборы главы региона пройдут в положенный срок — 2023 году, а не ранее, говорит и Андрей Кузнецов со ссылкой на федеральную повестку.

— Нынешний «губернаторопад» показывает, что во внутренней политике России правила игры пока остаются неизменными, несмотря на происходящее в Украине и внешнеполитическую обстановку, — считает собеседник редакции. — Это значит, что выборы главы области в 2023 году, скорее всего, пройдут по расписанию, в привычном формате. Второй момент, относящийся к нашему региону, связан с назначением врио губернатора Томской области Владимира Мазура. С прошлого года, когда стало известно о готовящейся отставке Сергея Жвачкина, ходили слухи, что новым главой соседнего региона может стать спикер новосибирского заксобрания Андрей Шимкив. Теперь эти слухи окончательно развеяны.

Оставят ли выбор?

Некоторые из собеседников редакции более осторожно говорят о перспективах собственно выборов губернатора Новосибирской области в 2023 году.

— Все развивается, как и предполагалось, о чем говорит и Андрей Александрович Травников, и Андрей Иванович Шимкив, — комментирует текущую политическую обстановку Андрей Панферов. — Они работают во взаимодействии друг с другом. Считаю, что будет просто определенная коррекция. Выводы делаются по следам критических замечаний к тем губернаторам, которых попросили на выход. Если выборы губернаторов останутся в 2023 году, Новосибирской области стабильно обеспечено среднее место.

Вера Ганзя вообще не исключает, что выборы глав регионов могут упразднить.

— Выборы — это лакмусовая бумажка, которая показывает настроения в обществе, — рассуждает эксперт. — Кремлю не нужны протестные настроения. Не исключаю, что выборы губернаторов отменят под благовидным предлогом, например из-за сложной международной ситуации. Сейчас все внутренние провалы в нашей стране объясняются сложной международной ситуацией. А выборы уже, по сути, — чистая формальность, от которой стоит избавиться, так как она вызывает раздражение в обществе из-за различных махинаций.

Напомним, что апрельская сессия Заксобрания приняла изменения областного законодательства, согласно которым пребывание губернатора в должности теперь не ограничивается двумя сроками.