Новосибирская область на фоне очередного «губернаторопада»

Этим словом большинство опрошенных редакцией экспертов характеризует исход с должностей сразу пяти глав регионов, произошедший в последние дни. Напомним, об отставке заявили главы Томской области — Сергей Жвачкин, Кировской области — Игорь Васильев, Саратовской области — Валерий Радаев и Республики Марий Эл — Александр Евстифеев. Как сообщает ТАСС, губернатор Рязанской области Николай Любимов, полномочия которого также завершаются в 2022 году, сообщил, что не будет баллотироваться на пост главы региона. Все отставки принял президент РФ Владимир Путин.
— Думаю, хорошо, что проходят такие замены, когда губернатор сам отказывается от должности, не может или не хочет дальше работать, и из регионов были поданы соответствующие заявки, — говорит политолог Владимир Леонтьев. — Если два срока человек работает, то, конечно, у него задействован определенный ресурс, два срока — это десять лет. И здесь уже появляется усталость, человек видит ошибки, видит, что что-то уже не сможет сделать. То есть причины отставки — больше внутреннего характера человека, работающего в регионе.
Об усталости не только губернаторов, но от губернаторов, говорит депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев.
— Основная часть ушедших губернаторов давно сидит на должностях, Жвачкин, например, уже десять лет, — напоминает собеседник редакции. — Естественно, там усталость накопилась и у избирателей, и у самого Жвачкина, плюс ряд нерешенных и системно нерешаемых проблем в регионе налицо. Те же пожары, с которыми область столкнулась в очередной раз и к которым очередной раз не подготовилась. Безусловно, в каждом регионе свой набор факторов, нет какого-то ключевого момента, из-за которого все произошло. Но усталость, наверное, в каждом случае в приоритете.
По словам Украинцева, нынешний «гебернаторопад» для политической «тусовки» — не новость. Неофициальная информация о грядущих отставках в политкругах появлялась и ранее.
— Это отложенный «губернаторопад», который у нас регулярно бывает в феврале – марте, — говорит депутат. — Просто в этом году в феврале – марте приоритетными стали другие события. По всем пяти губернаторам, отставки которых мы сегодня имеем, разговоры о том, что Кремль вряд ли будет продлевать их полномочия, шли задолго до этого. Сейчас уже откладывать некуда, май, буквально через четыре месяца состоится голосование. И по исполняющим обязанности все решения были приняты заранее. Более того, не исключаю, что многие из них знакомились с регионами задолго до своих назначений.
По мнению первого вице-спикера Заксобрания Новосибирской области, руководителя фракции единороссов Андрея Панферова, помимо усталости, на решение губернаторов об уходе могла повлиять и текущая политическая и экономическая обстановка, ставящая перед главами регионов новые непростые задачи.
— Учитывая политическую ситуацию и спецоперацию на Украине, одной из главных задач становится экономика — импортозамещение, работа по экономическому потенциалу региона, — рассуждает Панферов. — А это очень трудная работа. Прежде всего, это привлечение инвесторов, развитие промышленности, взаимодействие с директорами промышленных комплексов, крупных коммерческих структур, которые могли бы не только укреплять налоговую базу, но и развивать регион. А для этого, сами понимаете, нужно глубокое стратегическое мышление губернатора, который мог бы свои предложения и планы доложить президенту.
В то же время, говоря о возможном страхе «старых» губернаторов перед новыми экономическими задачами, Андрей Панферов не исключает в качестве причины ухода губернаторов отнюдь не их собственное желание.
— Может быть, некоторым посоветовали уйти, потому что, видимо, то состояние дел и тот алгоритм действий того или иного губернатора уже не устраивает нашего президента и его администрацию, — говорит собеседник издания.
Отсутствие собственного желания не предполагает, а называет в качестве основной причины ухода губернаторов экс-депутат Госдумы Вера Ганзя.
— В Кремле все неудачи в части принятия решений переводят на губернаторов. Губернаторы — это «мальчики для битья», — говорит Ганзя. — Кто сегодня доволен ростом цен, ситуацией во внешней политике? Никто. А кого сделать крайним? Не Кремль же. Откровенно говоря, мне губернаторов жаль. Я знаю основные направления бюджетной и налоговой политики. Высасывают все из регионов, не обеспечивая никаким финансированием. Поэтому губернаторы не оправдывают надежд Кремля. А что хочет Кремль? Чтобы губернатор приехал и сказал: «У нас все прекрасно, люди счастливы, сыты». А если губернатор начинает какие-то вопросы поднимать, это настораживает.
При этом, по мнению собеседницы редакции, перспективы глав регионов усложняются и политической обстановкой в регионе, в частности — степенью оппозиционных настроений среди населения.
— Если на выборах побеждает оппозиция, если есть жесткие протестные движения, губернатор становится персоной нон-грата, — говорит Ганзя. — В Саратове есть такие яркие политики, как Коля Бондаренко (депутат Саратовской областной думы, фракция КПРФ). Там мощнейшая организация КПРФ. Мое сугубо личное мнение: в Кремле посчитали, что губернатор не обеспечил понижение градуса протеста, несмотря на то, что от региона избирается Володин (председатель Госдумы, «Единая Россия»). В Марий Эл нет мощного протеста, но есть крупные предприятия, которые поддерживаются коммунистами. В Томской области оппозиция тоже набрала обороты.
По мнению директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, причины «губернаторопада» также в значительной степени обусловлены кадровой политикой Кремля.
— В разных регионах разные предпосылки для смены губернаторов, — рассуждает эксперт. — Кто-то из них сам слишком устал (как Жвачкин), от кого-то слишком устало местное население (что показали результаты прошлогодних выборов в Госдуму и низкие рейтинги). Федеральная власть не видит в региональных выборах больших рисков для стабильности системы и пытается менять ситуацию через кадры, вместо того, чтобы консервировать внутренние противоречия в субъектах до более благополучных времен.
Что касается Новосибирской области, то, по мнению большинства экспертов, в настоящее время явных предпосылок для смены руководства в регионе не видно.
— Травников относительно молод, в силе, и оснований, чтобы его менять, нареканий к нему от Москвы вроде бы нет, — рассуждает Владимир Леонтьев. — Недавно Заксобрание приняло решение, что губернатор может избираться более чем на два срока. Поэтому пока в Новосибирской области ничто не предвещает замен.
О том, что выборы главы региона пройдут в положенный срок — 2023 году, а не ранее, говорит и Андрей Кузнецов со ссылкой на федеральную повестку.
— Нынешний «губернаторопад» показывает, что во внутренней политике России правила игры пока остаются неизменными, несмотря на происходящее в Украине и внешнеполитическую обстановку, — считает собеседник редакции. — Это значит, что выборы главы области в 2023 году, скорее всего, пройдут по расписанию, в привычном формате. Второй момент, относящийся к нашему региону, связан с назначением врио губернатора Томской области Владимира Мазура. С прошлого года, когда стало известно о готовящейся отставке Сергея Жвачкина, ходили слухи, что новым главой соседнего региона может стать спикер новосибирского заксобрания Андрей Шимкив. Теперь эти слухи окончательно развеяны.
Некоторые из собеседников редакции более осторожно говорят о перспективах собственно выборов губернатора Новосибирской области в 2023 году.
— Все развивается, как и предполагалось, о чем говорит и Андрей Александрович Травников, и Андрей Иванович Шимкив, — комментирует текущую политическую обстановку Андрей Панферов. — Они работают во взаимодействии друг с другом. Считаю, что будет просто определенная коррекция. Выводы делаются по следам критических замечаний к тем губернаторам, которых попросили на выход. Если выборы губернаторов останутся в 2023 году, Новосибирской области стабильно обеспечено среднее место.
Вера Ганзя вообще не исключает, что выборы глав регионов могут упразднить.
— Выборы — это лакмусовая бумажка, которая показывает настроения в обществе, — рассуждает эксперт. — Кремлю не нужны протестные настроения. Не исключаю, что выборы губернаторов отменят под благовидным предлогом, например из-за сложной международной ситуации. Сейчас все внутренние провалы в нашей стране объясняются сложной международной ситуацией. А выборы уже, по сути, — чистая формальность, от которой стоит избавиться, так как она вызывает раздражение в обществе из-за различных махинаций.
Напомним, что апрельская сессия Заксобрания приняла изменения областного законодательства, согласно которым пребывание губернатора в должности теперь не ограничивается двумя сроками.
Фото pixabay — stevepb
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментарии читателей
Комментировать