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Налоговые поступления в марте побили рекорды

  • 11/05/2022, 17:47
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Налоговые поступления в марте побили рекорды
В федеральный бюджет за первый санкционный месяц поступило 4,1 трлн рублей.

Согласно данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основной прирост налоговых сборов был обеспечен за счет ключевых нефтегазовых регионов страны — Ханты-Мансийского (+365,5 млрд руб. по сравнению с мартом предыдущего года) и Ямало-Ненецкого автономных округов (+137,7 млрд руб.). Также в первую десятку вошли Санкт-Петербург (+73,6 млрд руб.), Кемеровская область (+58,1 млрд руб.), Пермский край (+44,5 млрд руб.), Иркутская область (+39,9 млрд руб.), Оренбургская область (+35,5 млрд руб.), Республика Коми (+34,6 млрд руб.), Якутия (+25 млрд руб.) и Красноярский край (+21,1 млрд руб.).

Новосибирская область заняла 26 место (+6,7 млрд руб.).

Снижение налоговых поступлений произошло лишь в пятой части регионов. Заметнее всего в Москве — на 25,3 млрд руб. Кроме того, заметно сократились сборы налогов в Калужской (−11,4 млрд руб.) и Калининградской областях (−5,8 млрд руб.), мгновенно ощутивших санкционные последствия из-за остановки автопрома, Калининградская область также пострадала из-за усложнения авиасообщения. Меньше, чем год назад, собрали налогов в Подмосковье (−2,3 млрд руб.), Мурманской области (−2,3 млрд руб.), Ульяновской области (−2,3 млрд руб.), Забайкальском крае (−1,2 млрд руб.), Бурятии (−1 млрд руб.), Чувашии (−0,5 млрд руб.), Еврейской автономной области (−0,4 млрд руб.).

Налоговые сборы за первый квартал 2022 года в целом выросли на 38,8% — до 8,27 трлн руб. с 5,96 трлн руб. в аналогичном прошлогоднем периоде, несколько на дотянув до недавнего квартального максимума: в IV квартале 2021 года налоговые доходы составили 8,4 трлн руб.

В марте наибольшая доля поступлений пришлась на налог на прибыль (34,4%, или 1,42 трлн руб.), налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ; 23,9%, или 983 млрд руб.), «внутренний» НДС (19,8%, или 812 млрд руб.), НДФЛ (11,1%, или 458 млрд руб.), а также налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД; 5,5%, или 226 млрд руб.).

— Позитивная статистика налоговых сборов за март, когда российская экономика уже успела почувствовать санкционное давление, основана в первую очередь на сверхприбылях сырьевых экспортеров и во многом отражает инерцию поступлений за предыдущие периоды. Кроме того, необходимо учесть инфляцию и рост цен за год. Хотя оперативные данные за апрель свидетельствуют о том, что, несмотря на сокращение экспорта энергоносителей, российский бюджет продолжает выигрывать за счет высоких цен на углеводороды. Однако приток денег в бюджетную систему может резко сократиться при значимом снижении внешнего спроса на российские нефть и газ, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Ранее редакция сообщала, что бюджет Новосибирской области исполнен собственным по доходам на 40%, а по расходам — на 26%.

Фото: pixabay.com — AlexBarcley

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Экономика налоговый сбор деньги


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