Минсельхоз России распределил экспортные квоты

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев подписал приказ от 8 февраля 2022 года №60 «О распределении тарифных квот на экспорт зерновых между участниками внешнеторговой деятельности». Судя по документу, квоты получили 206 компаний. Из них всего 10 — из сибирского региона. К примеру, для ООО «Алтай Ресурс» (Алтайский край) объем предоставленной тарной квоты в отношении ржи, ячменя и кукурузы составил 476,8 тысячи кг, в отношении пшеницы и меслина — 0, для ООО «Продинвест» (Горно-Алтайск) — 2,7 млн кг и 6,5 млн кг, ООО «Изумруд Агро» (Красноярск) — 3,4 млн и 8,1 млн кг, ООО «Торговая компания просторы Сибири» (Красноярск) — 3,3 млн кг и около 8 млн кг соответственно. В списке 4 новосибирские компании: ООО «Байсэл» — 18 тысяч кг и 0 кг, АО «Новосибирскхлебопродукт» — 14,3 млн кг и 34,2 млн кг, ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» — 6,1 млн кг и 14,5 млн кг, ООО «Атранс Логистика» — 1,1 млн кг и 210 тысяч кг, а также две омские компании: ИП «Сулейменов Уахит Хасенович» — 10,6 млн кг и 25,4 млн кг и ООО «Центр логистики внешнеэкономических операций» — 444 тысячи кг и 0 кг.
По его словам, 80% объемов тарифной квоты в Российской Федерации достались 15 компаниям. Относительно распределения квот в 2021 году — список компаний «похудел» на 50 экспортеров. В основном за счет представителей малого и среднего бизнеса.
— Экспортная квота — это мера регулирования объемов экспорта. Причем распределение квот происходит по «историческому принципу»: если в прошлом зерновом сезоне у тебя не получилось экспортировать пшеницу, ячмень, рожь, кукурузу — твои проблемы. Квоты не будет, — констатирует Сергей Соколов. — Жестоко, учитывая, что экспорт — это стечение обстоятельств: конъюнктура рынка, курс валюты, мировой спрос, стоимость морского фрахта и много другое. Для малых экспортеров, не имеющих доступ к морским портам, а только «сухопутникам» — это вообще полный риск.
Указанные в приказе Минсельхоза РФ культуры в рамках прописанных квот компании могут вывезти за пределы страны в государства не являющиеся членами Евразийского экономического союза с 15 февраля по 30 июня.
— Урожай у нас в этом году большой. Его нужно не только сохранить, но и реализовать, — подчеркивал чиновник.
Основными экспортерами региона являются 7 компаний, в том числе ООО «Новосибирская продовольственная компания», ООО «Татарскзернопродукт», АО «Половинновский элеватор», ООО «Бердский элеватор». Из Новосибирской области зерно вывозится в Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа. На экспорт — в Казахстан, Китай, Латвию, Монголию, Киргизию, Беларусь, Азербайджан, а также в Пакистан, Бангладеш, ОАЭ, Литву, Турцию, Японию, Туркменистан, Великобританию, Чехию, Польшу и Малайзию.
По данным Минсельхоза РФ, в 2021 году экспортные квоты получали 234 организации , из них 13 сибирских.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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