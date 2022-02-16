Минсельхоз России распределил экспортные квоты

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев подписал приказ от 8 февраля 2022 года №60 «О распределении тарифных квот на экспорт зерновых между участниками внешнеторговой деятельности». Судя по документу, квоты получили 206 компаний. Из них всего 10 — из сибирского региона. К примеру, для ООО «Алтай Ресурс» (Алтайский край) объем предоставленной тарной квоты в отношении ржи, ячменя и кукурузы составил 476,8 тысячи кг, в отношении пшеницы и меслина — 0, для ООО «Продинвест» (Горно-Алтайск) — 2,7 млн кг и 6,5 млн кг, ООО «Изумруд Агро» (Красноярск) — 3,4 млн и 8,1 млн кг, ООО «Торговая компания просторы Сибири» (Красноярск) — 3,3 млн кг и около 8 млн кг соответственно. В списке 4 новосибирские компании: ООО «Байсэл» — 18 тысяч кг и 0 кг, АО «Новосибирскхлебопродукт» — 14,3 млн кг и 34,2 млн кг, ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» — 6,1 млн кг и 14,5 млн кг, ООО «Атранс Логистика» — 1,1 млн кг и 210 тысяч кг, а также две омские компании: ИП «Сулейменов Уахит Хасенович» — 10,6 млн кг и 25,4 млн кг и ООО «Центр логистики внешнеэкономических операций» — 444 тысячи кг и 0 кг.

По его словам, 80% объемов тарифной квоты в Российской Федерации достались 15 компаниям. Относительно распределения квот в 2021 году — список компаний «похудел» на 50 экспортеров. В основном за счет представителей малого и среднего бизнеса.

— Экспортная квота — это мера регулирования объемов экспорта. Причем распределение квот происходит по «историческому принципу»: если в прошлом зерновом сезоне у тебя не получилось экспортировать пшеницу, ячмень, рожь, кукурузу — твои проблемы. Квоты не будет, — констатирует Сергей Соколов. — Жестоко, учитывая, что экспорт — это стечение обстоятельств: конъюнктура рынка, курс валюты, мировой спрос, стоимость морского фрахта и много другое. Для малых экспортеров, не имеющих доступ к морским портам, а только «сухопутникам» — это вообще полный риск.

Указанные в приказе Минсельхоза РФ культуры в рамках прописанных квот компании могут вывезти за пределы страны в государства не являющиеся членами Евразийского экономического союза с 15 февраля по 30 июня.

— Урожай у нас в этом году большой. Его нужно не только сохранить, но и реализовать, — подчеркивал чиновник.

Напомним, в середине января заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко в ходе пресс-тура сообщал, что Минсельхоз РФ начал собирать заявки на льготный тариф при перевозке зерна. Он также уточнял, что аграрии региона планируют вывести за пределы области 1,5 млн тонн зерна нового урожая и около 300 тысяч тонн масличных культур.

Основными экспортерами региона являются 7 компаний, в том числе ООО «Новосибирская продовольственная компания», ООО «Татарскзернопродукт», АО «Половинновский элеватор», ООО «Бердский элеватор». Из Новосибирской области зерно вывозится в Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа. На экспорт — в Казахстан, Китай, Латвию, Монголию, Киргизию, Беларусь, Азербайджан, а также в Пакистан, Бангладеш, ОАЭ, Литву, Турцию, Японию, Туркменистан, Великобританию, Чехию, Польшу и Малайзию.

По данным Минсельхоза РФ, в 2021 году экспортные квоты получали 234 организации , из них 13 сибирских.