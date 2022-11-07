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ВТБ развивает сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов

  • 07/11/2022, 10:46
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ).

новости бизнесаСовместно с организацией банк будет оказывать поддержку людям с инвалидностью, повышать для них доступность финансовых услуг и развивать цифровые сервисы. Соглашение подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и председатель Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Михаил Терентьев.

Стороны планируют совместно повышать доступность финансовых продуктов для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Для этого ВТБ при поддержке ВОИ будет расширять спектр финансовых услуг, которые доступны инвалидам по месту жительства и в каналах дистанционного обслуживания.

«ВТБ последовательно расширяет поддержку наиболее уязвимых категорий населения, в том числе в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал». Сегодня в России несколько миллионов человек имеют инвалидность и, к сожалению, для них привычные финансовые услуги не всегда доступны. Мы стремимся развивать наши сервисы и упрощать их использование всеми категориями клиентов. Особенно важно предлагать маломобильным гражданам наиболее популярные продукты в дистанционном формате. Уже сегодня вся банкоматная сеть ВТБ адаптирована для обслуживания слабовидящих клиентов, мы обеспечиваем доступность необходимых сервисов в онлайн-банке. Сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов позволит нам эффективнее поддерживать клиентов, понимать, в каких услугах они нуждаются, и разрабатывать для них адресные финансовые продукты», – комментирует Анатолий Печатников.

«Сегодня мы немало достигли в создании доступной среды для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Отрадно, что банк ВТБ развивает условия доступности услуг для инвалидов. Мы планируем провести совместные мероприятия, направленные на понимание особых потребностей людей с инвалидностью различных нозологий. Это позволит повысить качество обслуживания клиентов и уровень доступа к финансовым продуктам и услугам и в конечном счете – охватить как можно широкие слои населения», – сказал председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Терентьев.

ВТБ с 2020 года активно адаптирует свои продукты и услуги для клиентов с инвалидностью. В банке действует специальная программа, направленная на расширение доступа в офисы для клиентов с ограниченными возможностями. Помимо пандусов и специальных подъемников, отделения оснащаются тактильным оборудованием. Новые точки продаж открываются уже с учетом потребностей всех маломобильных групп населения и людей с инвалидностью, а сотрудники офисов проходят специальное обучение.

Также реализован проект по интеграции необходимых сервисов в устройства самообслуживания. Более трети банкоматов уже оборудованы специальным ПО с возможностью речевого вывода информации для незрячих пользователей. Клиенту достаточно вставить проводные наушники в аудиоразъем, чтобы самостоятельно выполнять необходимые операции: запросить баланс, снять наличные, внести деньги на банковскую карту.

Для незрячих и слабовидящих пользователей доступна большая часть функционала мобильного приложения и интернет-банка ВТБ Онлайн, в том числе денежные переводы, оплата услуг ЖКХ и мобильной связи, карта банкоматов, специальный голосовой ассистент и другие сервисы. В 2022 году в ВТБ Онлайн появился раздел «Специальные возможности», в котором клиент может указать, какой вид специального обслуживания ему требуется. После заполнения анкеты он получает информацию об услугах и сервисах, которые уже адаптированы под его потребности.

Кроме того, банк ведет работу над адаптацией сервисов для пользователей с нарушениями моторики, глухих, клиентов с дислексией и ментальными нарушениями. Банк уже запустил портал финансовой грамотности для глухих и слабослышащих клиентов, который представляет собой серию видеогидов на русском жестовом языке об услугах и продуктах ВТБ.

Справка

Всероссийское общество инвалидов создано 17 августа 1988 года. Сегодня оно объединяет 1,5 миллиона человек, 24 300 первичных организаций, 2 100 местных и 83 региональные организации. В 1998 году ВОИ присвоен Специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.

ВОИ оказывает содействие инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданами РФ, нацелено на защиту общих прав и интересов инвалидов и содействие в интеграции инвалидов в современное общество.

Фото: pixabay.com — stevepb

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : поддержка инвалидам ВТБ


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