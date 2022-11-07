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В Новосибирске состоится региональная выставка франшиз Franch Region

  • 07/11/2022, 10:33
бизнес-конференция
9 ноября в Новосибирске пройдет выставка-конференция франшиз, которая соберет самых предприимчивых бизнесменов города, желающих познакомиться с различными франчайзинговыми моделями.

Кому будет полезна выставка?

— начинающим предпринимателям в поисках идеи для бизнеса,

— опытным бизнесменам, желающим попробовать себя в новом направлении,

— франчайзи, которые хотят дополнить бизнес,

— франчайзерам, расширяющим бизнес,

— инвесторам, ищущим эффективный способ приумножить свои активы.

Гостей экспозиции ожидает насыщенная бизнес-программа, состоящая из двух частей:

  1. Презентация одних из самых востребованных на рынке франшиз таких брендов, как: «Пятёрочка» — федеральная сеть супермаркетов, «Хеликс» — франшиза медицинского бизнеса, «СДЭК» — курьерская доставка по России и всему миру, «МПР» — франшиза магазинов постоянных распродаж, «Гемотест» — сеть лабораторий медицинской диагностики и многие другие;
  2. Выступления и мастер-классы известных спикеров, представителей крупных компаний, среди которых:
  • Виктор Ляшевский – федеральный эксперт по франчайзингу и масштабированию бизнеса, совладелец трех франшизных сетей, спикер «Деловой среды» от Сбера,
  • Вячеслав Дель – эксперт в области управления бизнесом,
  • Александр Долгов — серийный предприниматель, создатель и сооснователь одной из самых крупных сетей в России на рынке фастфуда — CheburekMe,
  • Мария Копылова — руководитель юридического Кабинета Копыловой М.С., руководитель Новосибирского представительства национальной ассоциации профессиональных медиаторов «Паритет», автор и ведущий профессиональных игровых тренингов «Юридический квиз» и «Медиатор»,
  • Кира Долгова – международный эксперт по масштабированию бизнеса, основатель и сети LaserLove.

В рамках Академии франчайзинга вы узнаете, как работают успешные бизнес-модели, как избежать ошибок при создании франшизы, о самых действенных способах продвижения в 2022 году и ещё много важных секретов построения бизнеса.

Живое общение позволит гостям разобраться во всех деталях, а участникам поближе познакомиться с целевой аудиторией.

Экспонентам выставки «Franch РЕГИОН» важно предоставить гостю качественную услугу, подобрав наилучший продукт за наиболее приемлемую цену.

Полный список участников выставки и регистрация на официальном сайте компании «Franch РЕГИОН»

Генеральный спонсор сессии: «Пятёрочка» – федеральная сеть супермаркетов.

Генеральный партнер: «Хеликс» — Франшиза медицинского бизнеса

Спонсор сессии: «Гемотест» — сеть лабораторий медицинской диагностики.

Спонсор сессии: «Андрей» — магазин фантазий 18+.

Генеральный радио партнер: «Выбери Радио Новосибирск» — крупнейший радио-холдинг.

При поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ).

Возраст: 16+

Фото предоставлено организаторами мероприятия

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : франшиза бизнес-конференция


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