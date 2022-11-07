В Новосибирске состоится региональная выставка франшиз Franch Region

— начинающим предпринимателям в поисках идеи для бизнеса,
— опытным бизнесменам, желающим попробовать себя в новом направлении,
— франчайзи, которые хотят дополнить бизнес,
— франчайзерам, расширяющим бизнес,
— инвесторам, ищущим эффективный способ приумножить свои активы.
Гостей экспозиции ожидает насыщенная бизнес-программа, состоящая из двух частей:
В рамках Академии франчайзинга вы узнаете, как работают успешные бизнес-модели, как избежать ошибок при создании франшизы, о самых действенных способах продвижения в 2022 году и ещё много важных секретов построения бизнеса.
Живое общение позволит гостям разобраться во всех деталях, а участникам поближе познакомиться с целевой аудиторией.
Экспонентам выставки «Franch РЕГИОН» важно предоставить гостю качественную услугу, подобрав наилучший продукт за наиболее приемлемую цену.
Полный список участников выставки и регистрация на официальном сайте компании «Franch РЕГИОН»
Генеральный спонсор сессии: «Пятёрочка» – федеральная сеть супермаркетов.
Генеральный партнер: «Хеликс» — Франшиза медицинского бизнеса
Спонсор сессии: «Гемотест» — сеть лабораторий медицинской диагностики.
Спонсор сессии: «Андрей» — магазин фантазий 18+.
Генеральный радио партнер: «Выбери Радио Новосибирск» — крупнейший радио-холдинг.
При поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ).
Возраст: 16+
Фото предоставлено организаторами мероприятия
Рубрики :
Регионы:
Теги :