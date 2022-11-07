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Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani готовы вернуться в РФ

  • 07/11/2022, 11:36
Автор:
иностранные бренды возвращаются в Россию
Минпромторг исключит продукцию марок из перечня товаров для параллельного импорта по причине возобновления поставок.

Косметические бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani будут снова представлены на российском рынке товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Отмечается, что Минпромторг исключит продукцию марок из перечня товаров для параллельного импорта по причине возобновления поставок.

Исключения вступают в силу через три месяца, поэтому те, кто приобрел продукцию, могут ввезти ее на территорию России в течение трех месяцев со дня публикации приказа, добавили в Минпромторге.

Напомним, в конце лета Минпромторг России позволил параллельный импорт парфюмерии и косметики марок Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent и Helena Rubinstein, а также Valentino, Giorgio Armani и Kerastase, до этого они значились в списке исключений. Это было связано с нехваткой поставок указанных производителей в торговые сети.

 

Ранее редакция сообщала, что перечень для параллельного импорта пополнился продукцией Marvel и Disney, а также около 40 алкогольных брендов, включая Jägermeister и Kahlua.

Фото: pixabay.com — lubovlisitsa

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Регионы: Россия

Теги : санкции косметика иностранные бренды возвращаются в Россию бизнес


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