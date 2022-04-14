Рекламодателям

ВТБ резко снизил ставки по ипотеке

  • 14/04/2022, 14:00
С 14 апреля ВТБ значительно улучшил условия по всей линейке базовых ипотечных программ.

Новости бизнесаМинимальная ставка снижена на 5,5 п.п. и теперь составляет 16,9%. Предложение действует для приобретения жилья как на первичном, так и вторичном рынках в рамках банковских программ.

Минимальная ставка доступна клиентам, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации, либо получают зарплату на карту ВТБ. Новые условия распространяются на покупку жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости. Кредиты на покупку  машиномест, кладовок доступны по ставкам от 17,3%, а на индивидуальное жилищное строительство – от 17,2%.

Подать заявку на ипотеку ВТБ заемщики могут в офисах, на сайте банка и через застройщиков. Клиенты, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.

«Снижение уровня ключевой ставки стало однозначным сигналом для крупнейших игроков улучшать условия по ипотеке. Жилищные кредиты имеют особое значение для населения, и «заморозка» рынка на длительный срок просто недопустима. Поэтому мы оперативно приняли решение снизить ставки, причем даже ниже уровня ключевой, считая это своей социальной задачей в нынешних условиях. Безусловно, модернизация госпрограммы поможет приобрести квартиры в новостройках на более выгодных условиях, но теперь и на вторичном рынке стоит ожидать роста числа сделок. Мы должны понимать, что ставки по ипотеке пока будут оставаться двузначными. Однако регулятор уже анонсировал продолжение тренда на смягчение денежно-кредитной политики, что должно отразиться и на постепенной нормализации цен на рынке ипотеки», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

ВТБ активно работает по новым условиям льготной ипотеки. С 7 апреля в рамках нее банк выдал свыше 150 кредитов, объем сделок превысил 850 млн рублей.

694

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : финансы меры поддержки ипотека ВТБ


Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Актуальный разговор

интервью

Чтобы пройти кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться

Все материалы
Лента новостей

В мэрии Новосибирска нашли основной источник образования пыли

14/04/2022, 16:09

Сессия Заксобрания утвердила новые суммы выплат на детей до 17 лет

14/04/2022, 14:16

Лучшее время для ипотеки: как реально сэкономить 3 млн рублей

14/04/2022, 14:10

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

14/04/2022, 13:35
Популярное

Худеем правильно: как бороться с побочными эффектами похудения

14/04/2022, 13:57

Рост цен на недвижимость в 2022 году продолжится

13/04/2022, 16:54

В России хотят ввести акциз на сахаросодержащие напитки

13/04/2022, 14:57

В конце лета ФМБА начнет пострегистрационные исследования вакцины «Конвасэл»

13/04/2022, 12:32

В России на три года продлят действие истекающих водительских прав

13/04/2022, 10:53

AliExpress переходит на локальное мобильное приложение

12/04/2022, 16:49

Электроэнцефалография сна у детей: раннее выявление патологий

12/04/2022, 14:37
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Новости компаний

ВТБ одобрил льготные инвесткредиты для бизнеса по программе ЦБ на 9,5 млрд рублей

14/04/2022, 15:55

Банк «Левобережный» предоставляет скидки по банковским гарантиям МСБ

14/04/2022, 15:48

ВТБ финансирует строительство жилых домов во «Французском квартале»

13/04/2022, 16:26

Банк Уралсиб в Новосибирске провел клиентский прием

13/04/2022, 11:11

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Услуги шиномонтажа в Новосибирске выросли на 25%

C начала спецоперации на Украине в Новосибирской области ликвидировали 726 предприятий малого и среднего бизнеса

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

На Западно-Сибирской железной дороге резко выросли объемы погрузки

Финансы

новости Новосибирска

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

ВТБ в первом квартале на 20% увеличил продажи ипотеки в Новосибирской области

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Политика

новости Новосибирска

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

В конце апреля Заксобрание простится с Валентином Сичкаревым

Губернаторам «развязывают руки»

Экс-депутат ушел в вице-губернаторы, глава минкульта — в образование

Михаил Мишустин предложил Новосибирску проработать вопрос о финансировании метро на возвратной основе

Недвижимость

новости бизнеса

Лучшее время для ипотеки: как реально сэкономить 3 млн рублей

В Новосибирске может появиться крупное производство электротехники

Еще одно дело с обманутыми дольщикам дошло до суда

Новосибирская область будет работать с ДОМ.РФ по строительству арендного жилья

«ДОМ.РФ Девелопмент» построит малоэтажный квартал под Новосибирском

Технологии

новости Новосибирска

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

В новосибирском вузе придумали как сделать электровелосипед легче и с бОльшим запасом хода

Новосибирцы смогут рассчитаться за проезд транспортной картой в других городах России

В Новосибирске протестировали самолет с устройством для тушения лесных пожаров

Какие барьеры мешают развитию сибирского IT-рынка?

Телекоммуникации

Новости бизнеса

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

Агропром

новости Новосибирска

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

Новосибирский исследовательский центр запускает производство ветпрепаратов

Борщевой набор потеснил по популярности соль и сахар

Удобрения для сибирских аграриев застряли в Нижнем Новгороде

Транспорт

новости Новосибирска

Около села Раздольное появится двухуровневая развязка

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Искитимский муниципальный перевозчик вошел в конкурсное производство

На улицах Новосибирска появились самокаты второго оператора

Спрос на автомобили может начать восстанавливаться в мае

Медицина

новости Новосибирска

Все фейки «об отсутствии в Новосибирске лекарств» направляются в прокуратуру

Возбудители описторхоза подсказали ученым новый метод заживления ран

Новосибирские врачи спасли пациента с фибрилляцией предсердий

Новосибирские ученые получили грант на исследование гипертонии

Минздрав опубликовал инструкцию к назальной вакцине от коронавируса

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

новости бизнеса

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Пока на цены в санаториях Сибири повлиял только рост стоимости продуктов

Общество

новости Новосибирска

В мэрии Новосибирска нашли основной источник образования пыли

Сессия Заксобрания утвердила новые суммы выплат на детей до 17 лет

Все фейки «об отсутствии в Новосибирске лекарств» направляются в прокуратуру

В появлении новых обманутых дольщиков могут быть виноваты банки

Новосибирцам предложили сдать просроченные лекарства

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска