Худеем правильно: как бороться с побочными эффектами похудения

Когда мы решаемся на похудение, мы сразу же смещаем вектор своего внимания со вкуса пищи на её калорийность. Вместе с этим в нашу жизнь приходят усиленные физические нагрузки, которые помогают вернуть телу нужную форму, ускорить обменные процессы и потерю лишнего веса. Однако на словах это звучит всё, конечно, отлично, но во внимание не принимается организм и то, что с ним происходит во время столь усиленного похудения. Поговорим обо всех процессах более подробно, сосредоточившись на тех ощущениях, которые мы испытываем.

Острое чувство голода

Самое знакомое чувство всем, кто только-только приступил к похудению. Резкое снижение калорийности вашего обычного рациона, исключение сытных сладостей, жиров и других «вкусняшек» срабатывает для уже привыкшего к такой жизни организма, как сигнал к тому, что что-то не так. Потому он резко начинает выбрасывать в кровь кортизол – гормон стресса. Задачей повышенной концентрации такого гормона является любыми возможными способами заставить вас оставить эту «глупую идею» и вернуться к накоплению жиров, чтобы пережить экстренное положение.

Что же делать, когда даже сам организм против? Для начала попробовать себя отвлечь какими-нибудь приятными занятиями или хобби. Отдыхайте побольше, смейтесь, веселитесь. Эти радости помогут организму перестроиться и начать синтезировать дофамин – гормон удовольствия и счастья, главного врага ненавистного кортизола. Таким образом, вы сможете показать своему организму, что на самом деле всё хорошо, не нужно паниковать и запасаться силами.

Слабость в мышцах

Когда наше тело начинает резко худеть, оно теряет не только «ненужный» подкожный жир, но вместе с ним ещё и витамины, минералы, воду, белки и т.д. А все эти вещества до знаменательного дня перехода к диете активно участвовали в метаболизме. Именно поэтому тело начинает отвечать на это ограничением активности мышечных структур, которым просто не хватает протеина или гликогена для обеспечения энергии и нормального восстановления.

Что делать в такой ситуации? Прежде всего, пересмотреть свой рацион ещё раз и убедиться, что он не столько низкокалорийный, сколько сбалансированный. В нём должно быть достаточное для нормального существования количество белков, жиров и углеводов. Если вы дополнительно занимаетесь активными физическими нагрузками, то обязательно проконсультируйтесь с вашим тренером, пусть он порекомендует подходящее именно для вас спортивное питание или диету.

Перепады настроения

Такая симптоматика проявляется обычно при резком снижении уровня глюкозы. Это значит только одно – ваше меню составлено неверно, так что придётся пересмотреть его. Например, в рационе преобладают «быстрые» углеводы, которые, конечно, обеспечивают вас резким всплеском энергии и стремительно улучшают ваше настроение, но при этом также быстро они перестают работать. И в таком случае вы начинаете чувствовать своего рода углеводное «похмелье», при котором вы ощущаете разбитость, усталость и резкое снижение мотивации вообще что-либо делать (и худеть в том числе).

Что предпринять? Выше уже было дано решение – скорректировать рацион. Придётся основной объём быстрых углеводов заменить медленными. Стоит также добавить и новые продукты. Например, цельнозерновые каши, хлебцы с отрубями, макароны из твёрдых сортов пшеницы и т.д.

Постоянная сонливость

Резкое снижение калорийности рациона – это уже сам по себе серьёзный стресс для организма. Потому он старается как бы уйти в своеобразную «спячку», т.е. уменьшить активность, чтобы экономно расходовать столь ценные жировые запасы. А уж если вы сели на диету в зимнее время, когда сложностей добавляет ещё и укороченный световой день, то вы не только постоянно будете хотеть спать, но и огромным трудом будете просыпаться по утрам.

Как помочь организму? Как бы это ни звучало абсурдно, но откажитесь от чашки кофе или чая, которые делают вас ненадолго энергичнее. Лучше пересмотреть свой рацион, сделать его более сбалансированным и присмотреться повнимательнее к физическим нагрузкам. Спорт поможет не только привести в порядок фигуру, но и вернёт бодрость и жизнерадостность.

Частые головные боли

Тут возможно несколько вариантов проявления такого симптома. Голова может болеть «едва заметно», а может болеть так, что с нормальной жизнедеятельностью такое состояние будет несопоставимо. Причём характер этой боли будет напоминать, скорее, тяжесть в голове, а не острую боль. Этот симптом говорит о резком снижении уровня инсулина в организме, поскольку снизилось и количество углеводов в вашем рационе.

Помочь себе можно, во-первых, правильным составлением рациона. А, во-вторых, банальным терпением. Примерно через пару недель организм адаптируется к изменениям и перестанет мучить вас столь сильными головными болями.