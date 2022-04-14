Лучшее время для ипотеки: как реально сэкономить 3 млн рублей

Сейчас в ГК «Расцветай» минимальная ставка по программам «Семейная ипотека» и «Ипотека с господдержкой» — от 0,1%*. Приобретая жилье у этого застройщика, покупатель экономит существенную сумму, и покупка квартиры становится максимально комфортной.

Переведем все на язык цифр. Приобретая двухкомнатную квартиру в жилом комплексе комфорт-класса «Сакура Парк» возле станции метро «Октябрьская» в ипотеку на 20 лет и первоначальном взносе 2 млн, покупатель экономит до 3 млн рублей.

«Сакура Парк» расположен в «новом центре» столицы Сибири, рядом с крупным торгово-развлекательным центром «Аура» и станцией метро «Октябрьская», в 15-20 минутах — метро «Площадь Ленина» и удобный выезд на улицу Ипподромскую. Рядом — парк для прогулок. Локация удобна для семей: в шаговой доступности — детские сады, школы, художественные студии и культурный центр «Сибирь-Хоккайдо».

Подробности у менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (383)255-88-22

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Вокзальная магистраль, 8а,

гкрасцветай.рф

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