ВТБ: россияне втрое увеличили траты в туристических регионах Сибири в февральские праздники

На Байкале, в Белокурихе, в Шерегеше и курортной зоне Республики Алтай туристы потратили за праздники 58 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.

На Байкале отдыхающие потратили 53 млн рублей, это более чем в 3 раза превышает прошлогодний уровень. На заведения общепита приходится почти половина этой суммы, местные рестораны и кафе увеличили выручку по сравнению с прошлым годом в разы. Также втрое выросли расходы туристов на гостиницы (до 14,5 млн рублей), авиаперелеты и туры (до 15 млн рублей). Траты на развлечения увеличились на 69% год к году.

В разы нарастил выручку курортный кластер Большого Алтая. Расходы туристов на гостиницы и рестораны в Белокурихе выросли вдвое к прошлому году. Траты путешественников, приехавших в Республику Алтай, увеличились в 3 раза, до 3,4 млн рублей, из них более 2 млн рублей путешественники оставили в ресторанах и кафе. Расходы на проживание и питание гостей в Шерегеше также выросли в несколько раз.

В целом траты россиян на путешествия и развлечения в главных туристических локациях в февральские праздники выросли вдвое к аналогичному периоду прошлого года и достигли 7 млрд рублей. Во время праздничных выходных львиная доля трат россиян в туристических поездках по стране пришлась на заведения общепита: в кафе и ресторанах популярных туристических направлений они оставили почти 6 млрд рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее, и на 13% больше, чем за этот же период предыдущей недели.

В 2 раза по сравнению с прошлым годом, до 589 млн рублей, выросли расходы россиян на развлечения в поездках – кино, театры и концерты. Это на 43% больше, чем неделей ранее. Также почти в 1,5 раза выросли расходы на гостиницы: они достигли 238 млн рублей, это на 42% больше, чем годом ранее, и на 32% выше, чем на прошлой неделе. В 2,6 раза год к году и на 85% по сравнению с предшествующей неделей увеличились расходы россиян на аренду автомобиля. При этом расходы на авиаперелеты и туры уменьшились на 48% год к году и составили всего 270 млн рублей.

— За прошлый год соотечественники уже успели распробовать все преимущества внутренних туристических маршрутов. Поэтому на длинные праздничные выходные многие выбрали отдых на российских курортах или городской туризм в исторических локациях, несмотря на аномальные морозы и открытые границы по ряду зарубежных направлений. Кроме того, немалая часть россиян предпочла продлить себе праздники за счет отпускных дней, поэтому по итогам текущей недели мы ожидаем увидеть не менее значительный рост туристических трат по сравнению с прошлым годом, — комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ (ПАО).

Вдвое больше, чем годом ранее, туристы потратили в топ-5 популярных горнолыжных курортов. Туристические расходы там составили за три дня 33 млн рублей – на 114% больше, чем годом ранее, и на 16% больше, чем за предыдущие выходные. Больше всего на горнолыжных курортах россияне потратили на размещение – 21 млн рублей. Это в 2,4 раза превышает расходы прошлогодних февральских праздников и на четверть – траты на курортах во время прошлого уикенда. На развлечения лыжники и сноубордисты потратили в три раза больше, чем годом ранее. Расходы на кафе и рестораны увеличились в 2 раза – до 7,4 млн рублей. И даже траты на авиабилеты и туры выросли к прошлому году – на 8%, до 3,3 млн рублей.

Также кратно увеличились траты путешественников в Краснодарском крае, Екатеринбурге и на маршрутах Золотого Кольца. Более скромный рост – на несколько десятков процентов – зафиксирован в традиционно популярных у туристов Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.