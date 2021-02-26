На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

На месте ДК «Сибсельмаш» будет построен новый торгово-гостиничный комплекс. Уже есть соответствующая инициатива частного инвестора (омская компания ООО «АСК»). Об этом сообщил в ходе пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть. О какой компании идет речь — глава города не уточнил.

— Новый торгово-гостиничный комплекс должен завершать собой, во-первых, площадь Карла Маркса, — рассказывает мэр о будущем проекте. — Во-вторых, там должна открываться хорошая панорама с проспекта Маркса, практически начиная от Октябрьского моста. Не сразу утвердили проект. Было очень много споров, отвергнуты несколько вариантов. Мы считаем, что площадь Маркса надо оформлять, выводить из этого состояния, в котором она оказалась в 90-е годы, когда все было занято несанкционированной торговлей. Сегодня остатки всего этого присутствуют. Мы намерены в этом направлении продолжать работу, прежде всего, в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023.

Что касается находящегося на месте будущего комплекса ДК, то, по словам главы города, сноса ему не избежать. Здание последние годы не использовалось, за это время сильно обветшало и стало непригодным к эксплуатации.

Пока проект находится в стадии разработки. Напомним, в январе 2020 года архитектурная компания ООО «АР.ТЭГО» представляла мэрии Новосибирска проект переустройства площади Карла Маркса. На месте ДК «Сибсельмаш» архитекторы прорисовали остров-плаза, каменное каре из четырех отдельно стоящих зданий, рассеченное пешеходными дорожками.

По мнению эксперта, учредителя АО «Трансервис», группы компаний TS Group Александра Бойко, даже без приближения к конкретным параметрам проекта, он, мягко говоря, рискует оказаться проблемным для своего инвестора и города в целом. Один из аргументов касается самого места реализации.

— В строительстве, как и в торговле, существует правило: лучше не строить нигде, чем строить где попало, — говорит он. — А на площади вскоре собираются, наконец, открыть гостиницу «Турист», которая была заморожена 50 лет. Только омичам непонятно, почему на таком «классном» месте никто не строит отель? Да потому что сюда люди и бесплатно не пойдут, а платно — тем более. Что там делать? Что туда может потянуть? Это депрессивный район, где ничего нет. 90% гостей приезжают в Новосибирск из Москвы. Зачем москвич туда поедет? Ну, есть там метро, так оно и на площади Ленина есть. Может, аэропорт ближе, но потом куда?

Напомним, за потенциальным торгово-гостиничным комплексом вдоль улицы Покрышкина сейчас находится многоуровневая круглосуточная автостоянка.

— Чемпионат сколько дней будет проходить? 10 дней максимум, — рассуждает собеседник редакции. — Чемпионат молодежный — это вообще ни о чем. Приедут 10 команд по 30 человек. Пусть даже все привезут родителей — 600. Пусть приедут журналисты. Чтобы разместить 900-1200 человек на 10 ночей — строить гостиницу? Да ради этого никто не будет даже постельное белье менять на новое — какое есть, на том и переночуют. Чтобы кто-то приехал, мы должны этот чемпионат 3 года ежедневно усиленно пиарить, вкладывая ежегодно десятки миллионов рублей в рекламу города. Это не то событие, чтобы строить гостиницу.

Второй аргумент, вытекающий из первого: популярности месту не добавит даже предстоящий молодежный турнир.

Наконец, сам гостиничный бизнес, даже в комплекте с торговой составляющей, по мнению эксперта, в настоящее время является убыточным, за исключением ряда наиболее крупных городов, мировых столиц.

— Самый дешевый объект обойдется в сумму от 1 млрд. Гостиничная недвижимость — последняя, в которую люди сегодня вкладывают деньги, потому что средняя доходность в отрасли в мире — 6,5% до налогообложений, уплаты арендных платежей и банковских процентов. Вы должны вообще денег дать, чтобы человек в этот бизнес пошел — он планово-убыточный. Может, хотят построить торгово-развлекательный центр с гостиницей? В таком формате — да, под него можно привлечь кредит под 3-5%, но под него есть «лазейка», что гостиничный объем должен занимать не менее 10%.

Здание ДК «Сибсельмаш» возводилось как дом культуры крупного одноименного оборонного предприятия города Новосибирска. Строительство ДК началось в начале 1980-х годов, но в 1990-х было прекращено из-за финансовых проблем, возникших у завода. В последующем здание несколько раз перепродавалось разным финансовым структурам, но так и не было достроено. В настоящее время сооружение периодически используется как крытая пейнтбольная площадка, небольшую часть подвала занимает действующая газовая котельная, но само здание заброшено уже почти 15 лет и доступно для свободного посещения.

На территории площади Карла Маркса сейчас работает отель «Миротель». Его официальное открытие состоялось 31 января 2017 года. Номерной фонд отеля включает 111 номеров. Инвестиции в проект составили более 800 млн. рублей. В отеле работают 3 конференц-зала. Гостиница «Турист», которую инвестор — омская компания ООО «АСК» — обещал достроить к молодежному хоккейному чемпионату, будет включать в себя апарт-отель на 265 номеров длительного проживания, трехзальный конгресс-центр с главным залом на 700 мест и разнообразные коммерческие площади, кластер медицинских учреждений, HORECA и коммерческие площади. Объем инвестиций в проект в ценах 2018 года — 1 млрд рублей.

Пока не решен вопрос с еще одним долгостроем на площади — второй частью ТЦ «Подсолнух».