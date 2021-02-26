Завершено расследование дела экс-главы Толмачевского сельсовета

В суд направлены материалы дела в отношении экс-главы Толмачевского сельсовета (Новосибирский район) Николая Захарова, подозреваемого сразу в пяти эпизодах превышения должностных полномочий. Об этом сообщают в следственном управлении СК по Новосибирской области. По версии следствия, бывший чиновник от имени администрации в 2019 году на торгах реализовал земельные участки площадью более 3 тысяч кв. м под стоянки транспорта, впоследствии переданные частным лицам, зарегистрировавшим на них право собственности.

— Исходя из вида использования, установленного для указанных земельных участков, на них возможно строительство зданий, сооружений, — сообщают в ведомстве. — В связи с чем земельные участки не могли являться предметом аукционов на право заключения договоров купли-продажи. Глава сельсовета превысил свои полномочия, что привело к существенному нарушению охраняемых законом интересов общества и государства, выразившихся в незаконном отчуждении из муниципальной собственности Толмачевского сельсовета земельных участков.

Стоит отметить, что в день передачи в суд материалов по делу экс-главы Толмачевского сельсовета в редакцию поступила информация о возбуждении уголовного дела в отношении действующего главы еще одного сельсовета в Новосибирском районе (Барышевского) — Андрея Алексеева. Он подозревается в превышении должностных полномочий, и сейчас по месту жительства и работы чиновника проходят оперативно-следственные мероприятия.

Еще в трех сельсоветах, по информации источника издания в политических кругах Новосибирского района, главы отправлены в отставку. Это Березовский, Станционный и Морской сельсоветы. Подробности пока неизвестны.