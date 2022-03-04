ВТБ с начала недели привлек на вклады и накопительные счета 1,2 трлн рублей

ВТБ на этой неделе повысил процентные ставки по рублевым и валютным сберегательным инструментам. Это привело к рекордному спросу на классические сберегательные продукты: всего с начала недели клиенты банка ВТБ (ПАО) открыли почти 1 млн новых вкладов и накопительных счетов, из них 300 тыс. – за 3 марта. Каждый час в точках продаж и в ВТБ Онлайн на этой неделе открывается более 10 000 сберегательных продуктов, а за день размещается более 300 млрд рублей. Это говорит о заинтересованности населения в размещении сбережений и доверии к банку.

ВТБ (ПАО) работает в усиленном режиме для решения всех вопросов своих клиентов в режиме 24/7. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.