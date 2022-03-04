Логистика доставки импортных лекарств в Новосибирск может измениться

— Крупные оптовые поставщики, розничные сети аптек, а также сеть муниципальных аптек сегодня не видят рисков по лекарствам, — сообщил на пресс-конференции министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров. — Даже сейчас, когда мы наблюдаем традиционный всплеск весенних вирусных заболеваний. Запас препаратов в аптеках достаточен.

Он не исключил, что по импортным лекарственным препаратам придется выстраивать новые логистические цепочки, чтобы организовать их поставку в Новосибирскую область.

— У наших компаний есть определенное взаимодействие с ЕС и США, но пока, по информации от фармпредприятий, никаких санкционных или ограничительных мер на поставки лекарственных препаратов наши зарубежные партнеры не принимают, — сообщил Гончаров. — В то же время у нас хорошие отношения с Индией, где огромное количество фармацевтических предприятий, а также со странами Юго-Восточной Азии.

Министр напомнил, что ситуацию с дефицитом лекарств, когда в области наблюдался ажиотажный спрос на некоторые группы медикаментов, правительство уже проработало во время прошедших в 2020-2021 годах волн коронавируса. Алгоритм действий в таких ситуациях определен. Налажено взаимоотношение не только с поставщиками, но и производителями, чтобы регион не испытывал недостатка в лекарствах.

Директор торговой сети «Магнит» (В компанию также входит сеть аптек. — Ред.) в Сибирском федеральном округе Алена Рыбалко подтвердила, что не фиксирует ажиотажного спроса на лекарственные препараты со стороны покупателей и вымываемости остатков.

— Доступность товаров высокая и поставки стабильны, — подчеркнула она.

Отметим, что на этой недели некоторые СМИ Новосибирска, со ссылкой на аптеки, сообщили, что фармотрасль ждет рост цен на 15-20%.

Напомним, в связи с военной операцией России на Украине, которая началась в конце февраля, многие зарубежные страны ввели против РФ санкции. С начала спецоперации курс рубля начал падать. Повышенная волатильность отечественной валюты сохраняется.