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ВТБ: «семейная ипотека» обогнала льготную

  • 03/04/2023, 16:22
По итогам первого квартала 2023 года ВТБ провел по «семейной ипотеке» более 10,3 тысяч сделок на 62 млрд рублей.

новости бизнесаВпервые спрос на нее оказался выше, чем на программу с господдержкой-2020 – ее с начала года оформили около 9 тысяч клиентов на 55,2 млрд рублей.

«Ипотека с господдержкой-2020», запущенная в первую волну пандемии, традиционно была самой востребованной среди льготных программ. В 2022 году ей воспользовались 54,1 тысячи заемщиков ВТБ, общий объем сделок составил 280 млрд рублей. В рамках «семейной ипотеки» за прошлый год банк провел около 40 тысяч сделок на 221 млрд рублей. Изменение тренда случилось в 2023 году – по результатам первых трех месяцев разрыв по количеству выданных кредитов составил 14% в пользу «семейной» программы.

«Основной фактор резкого роста «семейной» ипотеки – модернизация программы с начала года. Теперь получить льготный жилищный кредит могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения. ВТБ последовательно выступал за расширение ее условий, в том числе предлагал рассмотреть возможность ее продления на несколько лет или даже сделать постоянно действующей. Сейчас мы видим позитивные результаты от более активной работы с «семейной» ипотекой, спрос на которую впервые оказался выше, чем по льготной программе, до этого всегда выступавшей локомотивом рынка первичного жилья», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он отметил, что в марте рост спроса на российском рынке пришелся на все программы. Основными факторами стали широкий выбор объектов недвижимости и корректировка цен на рынке в начале года, хотя и не столь быстрыми темпами.

Фото: freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : семейная ипотека ВТБ


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