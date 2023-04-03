Сбербанк повысил тарифы за QR-платежи

С 1 апреля операции по QR-кодам были приравнены к тарифам торгового эквайринга, то есть к обычным операциям по карте, сообщает РБК.

Комиссия будет составлять от 1,25 до 2,5% в зависимости от оборотов организации и категории конкретного магазина.

Эксперты отмечают, что одна из причин такого повышения тарифов заключается в кэшбеке для клиентов. Он финансируется за счет этой комиссии.

Ранее оплата товаров в магазинах при помощи QR-кодов была дешевле примерно на 20%, но Сбербанк решил отказаться от такого дисконта, так как российские банки планируют развивать данный тип оплаты в связи с уходом из страны сервисов Google Pay и Apple Pay.

Ранее редакция сообщала, что депутаты предлагают увеличить сумму ущерба от экономических преступлений.

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