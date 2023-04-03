Финский холдинг UPM завершил продажу бизнеса в России

Финский лесопромышленный холдинг UPM, год назад прекративший операции в России, завершил продажу российских активов, покупателем выступила компания Gungnir Wooden Products Trading. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— UPM завершила вывод своего бизнеса из России, продав все свои российские предприятия, включая Чудовский фанерный завод, компании Gungnir Wooden Products Trading. Стороны договорились не разглашать подробности сделки, — говорится в сообщении UPM в понедельник.

В марте 2022 года финский холдинг прекратил поставки своей продукции в Россию, при этом не стал останавливать деятельность единственного производственного предприятия в стране — фанерного завода в городе Чудово Новгородской области (UPM-Kymmene) производственной мощностью 155 тыс. куб. м в год.

Активы компании в России составляют менее 1% от стоимости активов группы. В 2021 году менее 10% древесины, поставляемой UPM в Финляндию, приходилось на Россию (с 2022 года РФ почти полностью запретила экспорт древесины).

UPM — один и крупнейших производителей журнальной бумаги, целлюлозы, пиломатериалов и фанеры. Ежегодный оборот корпорации составляет 8.9 млрд евро. UPM включает дочерние компании UPM Fibers, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers и UPM Plywood. Акции котируются на бирже Nasdaq Helsinki Ltd. Штаб-квартира находится в Хельсинки (Финляндия).

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