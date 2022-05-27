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ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на 3 п.п.

  • 27/05/2022, 15:27
ВТБ вслед за решением Банка России снижает ставку по кредитам наличными на 3 п.п. С 27 мая размер минимальной ставки по продукту составит 6,9% годовых при условии страхования и дополнительного дисконта за онлайн-заявку.

Новости бизнесаКлиенты ВТБ смогут оформить кредит наличными по минимальной ставке при выборе программы страхования и дополнительного дисконта в 0,4 п.п. за подачу заявки на сайте банка, в ВТБ Онлайн или через контакт-центр. Кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут как в дистанционных каналах, так и в офисах банка.

«После внеочередного заседания ЦБ РФ и корректировки ключевой мы синхронно снижаем ставки по кредитам наличными. За месяц для нас это уже второе снижение, в целом за май стоимость кредитов упала на 6 п.п., а порог минимальных ставок приблизился к уровню начала года. Новое улучшение условий по кредитным продуктам восстановит не только спрос, но и повысит потребительскую и покупательскую активность населения. Несмотря на это, говорить о полном восстановлении рынка потребкредитов пока рано, потому что объем продаж все еще намного ниже прошлогодних значений», – комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ (ПАО).

По его словам, в мае после очередного раунда корректировок ВТБ уже зафиксировал увеличение спроса на кредитные продукты.

«Клиенты оформили более 400 тысяч заявок на кредиты наличными, что в 1,6 раза превышает результат за аналогичный период апреля. Положительная динамика наблюдается, в том числе, в продажах. За неполный месяц банк выдал кредитов на 45% больше, чем в апреле. При этом мы продолжим следить за уровнем долговой нагрузки на клиентов, чтобы не допустить их закредитованности», – добавил Евгений Благинин.

Рекламный материалФото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : кредиты ключевая ставка


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