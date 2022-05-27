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Cisco и Netflix стали недоступны для россиян

  • 27/05/2022, 16:57
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Cisco и Netflix стали недоступны для россиян
Исход иностранного бизнеса. Дайджест за 27 мая.

Cервис вебинаров и веб-конференций от Cisco прекратил обслуживать клиентов из России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского сервиса для видеоконференций VideoMost.

При попытке зайти в сервис Cisco Webex без использования VPN-сервиса появляется уведомление: «Cisco Webex в настоящее время недоступен в вашей стране. Приносим извинения за причиненные неудобства».

— 26 мая 2022 года Cisco Webex полностью отключил российских заказчиков от своего сервиса и прекратил обслуживание клиентов в РФ, при этом возмещение затрат пользователей за текущие подписки на данный момент не предусмотрено. Отключение затронуло как прямых клиентов, так и тех, кто использовал сервис через партнеров, — пояснили ТАСС в VideoMost.

В пресс-службе уточнили, что VideoMost готов предложить заказчикам быструю замену Webex с доступом из публичного или частного облака, а также с возможностью установки ВКС-сервера VideoMost в инфраструктуре заказчика.

VideoMost – отечественный программный продукт и облачный сервис бизнес-коммуникаций, который входит в Реестр российского ПО Министерства цифрового развития РФ. Он позволяет эффективно заместить иностранные ВКС-продукты: Zoom, Webex, Microsoft Teams, Cisco, Poly, Avaya и другие.

Российские пользователи Netflix с 27 мая не могут попасть на сайт без включенного VPN. Ранее его необходимо было активировать только для продления подписки.

Теперь при попытке перейти на сайт система выдает Not available для пользователей РФ. На портале DTF предположили, что перебои связаны с попыткой полного отключения России от сервиса. Там также добавили, что частично сложности с работой сайта наблюдаются в Канаде и Австралии.

Приложение больше не отображается при поиске.

В начале марта стало известно, что стриминговый сервис Netflix временно останавливает работу на территории России. Причиной стали события вокруг Украины.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Фото: flickr.com — Cisco

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции онлайн-сервисы


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