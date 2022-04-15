Даты, указанные в Лунном календаре цветовода как подходящие для пересадки и посадки растений, приходятся на период движения соков к верхним частям цветка – стеблям и листьям, сообщает сайт magasha.ru. В корневой системе в это время уменьшается тургор, клетки слегка обезвоживаются и становятся менее ломкими. Благодаря этому пересадку они переносят легче и приживаются в новом грунте быстрее.

Лунный календарь цветовода на май 2022 и знаки зодиака

1 мая (воскресенье), 2 мая (понедельник)

Растущая Луна в Тельце. Телец — плодородный знак Зодиака.

Удачное время для посадки (но не пересадки) клубнелуковичных и многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Не рекомендуется — пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках, чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)

3 мая (вторник), 4 мая (среда)

Растущая Луна в Близнецах. Близнецы — малопродуктивный знак Зодиака.

Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива. Это неблагоприятные дни для пересадки домашних растений.

5 мая (четверг), 6 мая (пятница), 7 мая (суббота)

Растущая Луна в Раке. Рак — плодородный знак Зодиака.

Благоприятное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках. Не рекомендуется — посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами.

8 мая (воскресенье), 9 мая (понедельник)

Растущая Луна во Льве. Лев — неплодородный знак Зодиака.

Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей. Неблагоприятные дни для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

10 мая (вторник), 11 мая (среда)

Растущая Луна в Деве. Дева — знак Зодиака средней плодородности.

Хорошее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка клубнелуковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках. Отложите замачивание и проращивание семян.

12 мая (четверг), 13 мая (пятница), 14 мая (суббота)

Растущая Луна в Весах. Весы — знак Зодиака средней плодородности.

Отличные дни для посадки и пересадки любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива. Не рекомендуется использование ядохимикатов.

15 мая (воскресенье)

Растущая Луна в Скорпионе. Скорпион — плодородный знак Зодиака.

Отличные дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений, но особенно клубнелуковичных цветов. Хороший период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями. Воздержитесь от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.

16 мая (понедельник)

Полнолуние. Луна в Скорпионе.

Календарь посадки и пересадки комнатных цветов на май 2022 не рекомендует работать с растениями в полнолуние.

17 мая (вторник), 18 мая (среда)

Убывающая Луна в Стрельце. Стрелец — малопродуктивный знак Зодиака.

Хорошие дни для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями. Неудачное время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать).

19 мая (четверг), 20 мая (пятница)

Убывающая Луна в Козероге. Козерог — знак Зодиака средней плодородности.

Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Можно заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями. Старайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.

21 мая (суббота), 22 мая (воскресенье)

Убывающая Луна в Водолее. Водолей — неплодородный знак Зодиака.

В эти два дня можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей. Водолей — бесплодный и сухой знак он непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

23 мая (понедельник), 24 мая (вторник)

Убывающая Луна в Рыбах. Рыбы — плодородный знак Зодиака.

Удачное время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно. Не рекомендуется — обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

25 мая (среда), 26 мая (четверг)

Убывающая Луна в Овне. Овен — неплодородный знак Зодиака.

Можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках. Не рекомендуется — посадка и пересадка любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезка и прищипка побегов.

27 мая (пятница), 28 мая (суббота)

Убывающая Луна в Тельце. Телец — плодородный знак Зодиака.

Удачное время для посадки (но не пересадки) клубнелуковичных и многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги. Не рекомендуется — пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать).

29 мая (воскресенье), 30 мая (понедельник), 31 мая (вторник)

Период новолуния. Луна в Близнецах.

Не рекомендуется работать с домашними растениями в эти три дня.

Лунный календарь цветовода на май 2022

1–4, 8–11, 14, 18, 19, 27, 29 — Оптимальные даты, в которые необходимо производить посев семян.

1, 2, 5–7, 28, 29 — Дни вьющихся допустимы посевы, посадки и пересадки.

3, 4, 8–11, 14, 18–21, 23, 27–28 — Периоды для клубневых и луковичных — посадки и пересадки, уход за ними уместны.

12–15, 20–26 — В эти даты лучше всего укоренятся черенки.

1, 2, 5–7, 28, 29 — Хорошие даты для пересадки цветочных культур.

18, 19, 29 — Благоприятные даты для всех видов работ с любыми цветочными культурами.

30, 31 и 16 — Сейчас растения лучше оставить в покое.