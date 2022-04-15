Лунный календарь цветовода на май 2022

Даты, указанные в Лунном календаре цветовода как подходящие для пересадки и посадки растений, приходятся на период движения соков к верхним частям цветка – стеблям и листьям, сообщает сайт magasha.ru. В корневой системе в это время уменьшается тургор, клетки слегка обезвоживаются и становятся менее ломкими. Благодаря этому пересадку они переносят легче и приживаются в новом грунте быстрее.
1 мая (воскресенье), 2 мая (понедельник)
Растущая Луна в Тельце. Телец — плодородный знак Зодиака.
Удачное время для посадки (но не пересадки) клубнелуковичных и многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.
Не рекомендуется — пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках, чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)
3 мая (вторник), 4 мая (среда)
Растущая Луна в Близнецах. Близнецы — малопродуктивный знак Зодиака.
Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива. Это неблагоприятные дни для пересадки домашних растений.
5 мая (четверг), 6 мая (пятница), 7 мая (суббота)
Растущая Луна в Раке. Рак — плодородный знак Зодиака.
Благоприятное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках. Не рекомендуется — посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами.
8 мая (воскресенье), 9 мая (понедельник)
Растущая Луна во Льве. Лев — неплодородный знак Зодиака.
Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей. Неблагоприятные дни для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.
10 мая (вторник), 11 мая (среда)
Растущая Луна в Деве. Дева — знак Зодиака средней плодородности.
Хорошее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка клубнелуковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках. Отложите замачивание и проращивание семян.
12 мая (четверг), 13 мая (пятница), 14 мая (суббота)
Растущая Луна в Весах. Весы — знак Зодиака средней плодородности.
Отличные дни для посадки и пересадки любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива. Не рекомендуется использование ядохимикатов.
15 мая (воскресенье)
Растущая Луна в Скорпионе. Скорпион — плодородный знак Зодиака.
Отличные дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений, но особенно клубнелуковичных цветов. Хороший период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями. Воздержитесь от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.
16 мая (понедельник)
Полнолуние. Луна в Скорпионе.
Календарь посадки и пересадки комнатных цветов на май 2022 не рекомендует работать с растениями в полнолуние.
17 мая (вторник), 18 мая (среда)
Убывающая Луна в Стрельце. Стрелец — малопродуктивный знак Зодиака.
Хорошие дни для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями. Неудачное время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать).
19 мая (четверг), 20 мая (пятница)
Убывающая Луна в Козероге. Козерог — знак Зодиака средней плодородности.
Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Можно заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями. Старайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.
21 мая (суббота), 22 мая (воскресенье)
Убывающая Луна в Водолее. Водолей — неплодородный знак Зодиака.
В эти два дня можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей. Водолей — бесплодный и сухой знак он непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.
23 мая (понедельник), 24 мая (вторник)
Убывающая Луна в Рыбах. Рыбы — плодородный знак Зодиака.
Удачное время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно. Не рекомендуется — обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.
25 мая (среда), 26 мая (четверг)
Убывающая Луна в Овне. Овен — неплодородный знак Зодиака.
Можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках. Не рекомендуется — посадка и пересадка любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезка и прищипка побегов.
27 мая (пятница), 28 мая (суббота)
Убывающая Луна в Тельце. Телец — плодородный знак Зодиака.
Удачное время для посадки (но не пересадки) клубнелуковичных и многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги. Не рекомендуется — пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать).
29 мая (воскресенье), 30 мая (понедельник), 31 мая (вторник)
Период новолуния. Луна в Близнецах.
Не рекомендуется работать с домашними растениями в эти три дня.
1–4, 8–11, 14, 18, 19, 27, 29 — Оптимальные даты, в которые необходимо производить посев семян.
1, 2, 5–7, 28, 29 — Дни вьющихся допустимы посевы, посадки и пересадки.
3, 4, 8–11, 14, 18–21, 23, 27–28 — Периоды для клубневых и луковичных — посадки и пересадки, уход за ними уместны.
12–15, 20–26 — В эти даты лучше всего укоренятся черенки.
1, 2, 5–7, 28, 29 — Хорошие даты для пересадки цветочных культур.
18, 19, 29 — Благоприятные даты для всех видов работ с любыми цветочными культурами.
30, 31 и 16 — Сейчас растения лучше оставить в покое.
Фото: pexels.com
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