Рекламодателям

Лунный календарь цветовода на май 2022

  • 15/04/2022, 15:41
Автор:
Лунный календарь цветовода на май 2022
Дни солнечных и лунных затмений самые неподходящие для пересадки растений. В этот период растения уязвимы, и даже незначительные травмы, скорее всего, приведут к гибели.

Даты, указанные в Лунном календаре цветовода как подходящие для пересадки и посадки растений, приходятся на период движения соков к верхним частям цветка – стеблям и листьям, сообщает сайт magasha.ru. В корневой системе в это время уменьшается тургор, клетки слегка обезвоживаются и становятся менее ломкими. Благодаря этому пересадку они переносят легче и приживаются в новом грунте быстрее.

Лунный календарь цветовода на май 2022 и знаки зодиака

1 мая (воскресенье), 2 мая (понедельник)

Растущая Луна в Тельце. Телец — плодородный знак Зодиака.

Удачное время для посадки (но не пересадки) клубнелуковичных и многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Не рекомендуется —  пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках, чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)

3 мая (вторник), 4 мая (среда)

Растущая Луна в Близнецах. Близнецы — малопродуктивный знак Зодиака.

Хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива. Это неблагоприятные дни для пересадки домашних растений.

5 мая (четверг), 6 мая (пятница), 7 мая (суббота)

Растущая Луна в Раке. Рак — плодородный знак Зодиака.

Благоприятное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках. Не рекомендуется — посадка клубнелуковичных и обработка растений ядохимикатами.

8 мая (воскресенье), 9 мая (понедельник)

Лунный календарь цветовода на май 2022

Растущая Луна во Льве. Лев — неплодородный знак Зодиака.

Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей. Неблагоприятные дни для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

10 мая (вторник), 11 мая (среда)

Растущая Луна в Деве. Дева — знак Зодиака средней плодородности.

Хорошее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Посадка клубнелуковичных, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках. Отложите замачивание и проращивание семян.

12 мая (четверг), 13 мая (пятница), 14 мая (суббота)

Растущая Луна в Весах. Весы — знак Зодиака средней плодородности.

Отличные дни для посадки и пересадки любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива. Не рекомендуется использование ядохимикатов.

15 мая (воскресенье)

Растущая Луна в Скорпионе. Скорпион — плодородный знак Зодиака.

Отличные дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений, но особенно клубнелуковичных цветов. Хороший период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями. Воздержитесь от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.

16 мая (понедельник)

Полнолуние. Луна в Скорпионе.

Календарь посадки и пересадки комнатных цветов на май 2022 не рекомендует работать с растениями в полнолуние.

17 мая (вторник), 18 мая (среда)

Убывающая Луна в Стрельце. Стрелец — малопродуктивный знак Зодиака.

Хорошие дни для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Можно укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями. Неудачное время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать).

Лунный календарь цветовода на май 2022

19 мая (четверг), 20 мая (пятница)

Убывающая Луна в Козероге. Козерог — знак Зодиака средней плодородности.

Благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений, в том числе и клубнелуковичных. Можно заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями. Старайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.

21 мая (суббота), 22 мая (воскресенье)

Убывающая Луна в Водолее. Водолей — неплодородный знак Зодиака.

В эти два дня можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей. Водолей — бесплодный и сухой знак он непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

23 мая (понедельник), 24 мая (вторник)

Убывающая Луна в Рыбах. Рыбы — плодородный знак Зодиака.

Удачное время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно. Не рекомендуется — обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

25 мая (среда), 26 мая (четверг)

Убывающая Луна в Овне. Овен — неплодородный знак Зодиака.

Можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках. Не рекомендуется — посадка и пересадка любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезка и прищипка побегов.

27 мая (пятница), 28 мая (суббота)

Убывающая Луна в Тельце. Телец — плодородный знак Зодиака.

Удачное время для посадки (но не пересадки) клубнелуковичных и многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги. Не рекомендуется —  пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать).

29 мая (воскресенье), 30 мая (понедельник), 31 мая (вторник)

Период новолуния. Луна в Близнецах.

Не рекомендуется работать с домашними растениями в эти три дня.

Лунный календарь цветовода на май 2022

Лунный календарь цветовода на май 2022

1–4, 8–11, 14, 18, 19, 27, 29 — Оптимальные даты, в которые необходимо производить посев семян.

1, 2, 5–7, 28, 29 — Дни вьющихся допустимы посевы, посадки и пересадки.

3, 4, 8–11, 14, 18–21, 23, 27–28 —  Периоды для клубневых и луковичных — посадки и пересадки, уход за ними уместны.

12–15, 20–26  — В эти даты лучше всего укоренятся черенки.

1, 2, 5–7, 28, 29 — Хорошие даты для пересадки цветочных культур.

18, 19, 29 — Благоприятные даты для всех видов работ с любыми цветочными культурами.

30, 31 и 16 — Сейчас растения лучше оставить в покое.

Фото: pexels.com

463

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уход за комнатными растениями лунный календарь


Комментировать

пока нет комментариев
новости бизнеса

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

Заболевания стоп сегодня не имеют возрастных ограничений.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Бизнес-модель торговой недвижимости полностью меняется

Уход «якорей», шантаж федералов, падение клиентопотока, повышение налогов, переход бизнеса в онлайн — ситуация «идеального шторма».
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мэрия защищает депутата-единоросса от претензий депутата-коммуниста

Правовое управление муниципалитета Новосибирска оспорило право Александра Бурмистрова судится в апелляции по этому вопросу.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Запустить ее планируется в 2023 году.
Читать статью >>
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

В Сибирском таможенном управлении работает «горячая линия» для участников ВЭД и беженцев

10/03/2022, 17:05

Актуальный разговор

интервью

Чтобы пройти кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться

Все материалы
Лента новостей

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

15/04/2022, 19:01

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

15/04/2022, 17:14

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу

15/04/2022, 15:16

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

15/04/2022, 15:13
Популярное

Что делать, чтобы правильно похудеть

15/04/2022, 14:40

Астрофотограф из Новосибирска снял розовое полярное сияние над городом

15/04/2022, 14:32

Приложение Сбербанка теперь нельзя перенести со старого телефона на новый

15/04/2022, 12:02

Индийские бренды планируют открыть свои магазины в России

15/04/2022, 11:27

Повлияют ли санкции на стоимость мяса в России

15/04/2022, 10:18

Худеем правильно: как бороться с побочными эффектами похудения

14/04/2022, 13:57

Рост цен на недвижимость в 2022 году продолжится

13/04/2022, 16:54

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» улучшил для клиентов условия бизнес-пакета РКО «Старт»

15/04/2022, 17:58

ВТБ выдал свыше 1 млрд рублей по обновленной ипотеке с господдержкой

15/04/2022, 17:16

ВТБ сохраняет условия финансирования действующих проектов по программе «1764»

15/04/2022, 15:46

В АО «РЭС» начата подготовка к работе в осенне-зимний период 2022-23 годов

15/04/2022, 13:07

ВТБ одобрил льготные инвесткредиты для бизнеса по программе ЦБ на 9,5 млрд рублей

14/04/2022, 15:55

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Услуги шиномонтажа в Новосибирске выросли на 25%

C начала спецоперации на Украине в Новосибирской области ликвидировали 726 предприятий малого и среднего бизнеса

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

На Западно-Сибирской железной дороге резко выросли объемы погрузки

Финансы

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

ВТБ в первом квартале на 20% увеличил продажи ипотеки в Новосибирской области

Политика

новости Новосибирска

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

В конце апреля Заксобрание простится с Валентином Сичкаревым

Губернаторам «развязывают руки»

Экс-депутат ушел в вице-губернаторы, глава минкульта — в образование

Михаил Мишустин предложил Новосибирску проработать вопрос о финансировании метро на возвратной основе

Недвижимость

новости Новосибирска

Бизнес-модель торговой недвижимости полностью меняется

Началось строительство нового здания Новосибирского областного суда

Лучшее время для ипотеки: как реально сэкономить 3 млн рублей

В Новосибирске может появиться крупное производство электротехники

Еще одно дело с обманутыми дольщикам дошло до суда

Технологии

новости Новосибирска

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

В новосибирском вузе придумали как сделать электровелосипед легче и с бОльшим запасом хода

Новосибирцы смогут рассчитаться за проезд транспортной картой в других городах России

В Новосибирске протестировали самолет с устройством для тушения лесных пожаров

Телекоммуникации

Новости бизнеса

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

Агропром

новости Новосибирска

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

Новосибирский исследовательский центр запускает производство ветпрепаратов

Борщевой набор потеснил по популярности соль и сахар

Транспорт

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу

Агрегатор такси «Ситимобил» с 15 апреля прекратит работу

Около села Раздольное появится двухуровневая развязка

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Искитимский муниципальный перевозчик вошел в конкурсное производство

На улицах Новосибирска появились самокаты второго оператора

Медицина

новости бизнеса

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

Все фейки «об отсутствии в Новосибирске лекарств» направляются в прокуратуру

Возбудители описторхоза подсказали ученым новый метод заживления ран

Новосибирские врачи спасли пациента с фибрилляцией предсердий

Новосибирские ученые получили грант на исследование гипертонии

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

новости Алтая

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Общество

новости Новосибирска

Семьи погибших в ходе спецоперации новосибирцев получат по 3 млн руб

Мэрия защищает депутата-единоросса от претензий депутата-коммуниста

Две школьницы из Новосибирска и Бердска успешно прошли прослушивание в ГИТИС

В мэрии Новосибирска нашли основной источник образования пыли

Сессия Заксобрания утвердила новые суммы выплат на детей до 17 лет

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска