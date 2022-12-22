ВТБ станет владельцем 100% акций банка «ФК Открытие»

Центробанк и ВТБ оформили сделку по реализации акций «Открытия» за 340 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба регулятора. При этом отмечается, что независимый оценщик АО «ДРТ» оценил рыночную стоимость всех акций в диапазоне 328-374 млрд рублей.

Из этой суммы деньгами решено выплатить 233 126 864 828 рублей. Кроме того, для оплаты будут использованы облигации федерального займа, общая стоимость которых составляет 106 873 135 171 рубль.

Сообщается, что стороны договорились, после полной оплаты акций право собственности на них должно перейти к ВТБ не позднее 31 декабря.

Ранее редакция публиковала заявление пресс-службы банка «Открытие» о том, что на клиентах продажа акций Банку ВТБ (ПАО) никак на них не отразится, при этом условия по действующим продуктам и услугам останутся прежними, все сервисы и услуги будут доступны в полном объеме.

Фото с сайта Банка России